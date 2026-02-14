Alors que Cardi B vient de lancer sa tournée "Little Miss Drama", elle a réagi à l'actualité, en disant à ses fans qu'elle espérait qu'ils montent l'ICE en l'air si jamais ils se montrent à ses shows.

Les Etats-Unis sont dans un état de tension palpable depuis plusieurs mois, et ça ne semble pas prêt de redescendre. Car même si l'action de l'ICE, la police anti-immigration américaine, fait moins de buzz ces derniers jours, leur ombre menaçante continuer de planer au-dessus de plusieurs grandes villes américaines. Des arrestations ont lieu partout, concernant même parfois des enfants mineurs expulsés sans leurs parents. Alors que Cardi B vient de donner, cette semaine, le top départ de sa tournée, "Little Miss Drama Tour", elle a apparemment appelé ses fans à se préparer à l'affrontement avec cette police un peu spéciale.

Cardi B a réalisé une grosse année 2025 avec la sortie de son album "Am I The Drama ?", qui s'est plutôt bien vendu, même si le projet n'aura clairement pas le même impact que son premier album, "Invasion of Privacy". En tout cas, les ventes ont été largement assez bonnes pour l'envoyer en tournée, et son "Little Miss Drama Tour" a d'ailleurs démarré cette semaine, avec deux concerts sur la West Coast. Et pendant son concert à Palm Desert, elle a envoyé un message d'avertissement à l'ICE en s'adressant à ses fans :

Si l'ICE se pointe ici, on va leur botter le cul ! Ils n'emmèneront pas mes fans !

Une prise de parole un peu risquée pour la rappeuse, même si elle est habituée de la provocation. Cependant, on peut comprendre sa colère envers l'ICE, elle qui est originaire de République Dominicaine et de Trinidad-et-Tobago. Les personnes originaires des Caraïbes, d'Amérique Central ou d'Amérique latine sont particulièrement pris pour cible par l'ICE, et ce sont des origines très présentes dans le public de Cardi B. D'ailleurs, elle a fait cette annonce un peu provocante juste avant de rapper "L Like It", son célèbre feat avec J Balvin et Bad Bunny.

On en profite quand même pour appeler tout le monde au calme, les agents de l'ICE ont l'air particulièrement limités dans leur jugement, et ils sont armés...