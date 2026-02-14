Booba répond à Vald et allume Rohff : "à sec et en manque de buzz..."

Après une semaine mouvementée, Booba a décidé de répondre à la pique de Vald, mais aussi d'allumer Rohff au passage pour les chiffres de "Pop Corn".

L'ambiance commence à se réchauffer dans le rap français depuis quelques semaines, et Booba, comme souvent, n'y est pas pour rien. Conscient qu'il doit absolument faire du buzz avant de dévoiler son futur nouveau projet, "Blanco Nemesis", le Duc a ressorti la machine à clashs, en mettant notamment PLK en garde, lui qui compte sortir son album en mars. Mais il a surtout été visé par une pique envoyée par Vald, dans son feat avec Alkpote, "Plus Loin". Une attaque à laquelle il a décidé de répondre, en allumant également Rohff au passage.

Cette semaine, on a donc vu Booba se faire attaquer frontalement, chose qui n'arrive pas si souvent, par Vald qui a décidé de lui envoyer un "Nique B2OBA" dans son dernier couplet en date. Une attaque qui relance le clash entre les deux artistes, un clash initialement lancé par Kopp il y a plusieurs années maintenant. Du coup, le Duc a décidé de lui répondre, sur le ton de l'humour, via Twitter. Une réponse qui ne devrait pas faire trop de mal à Vald, qui a plutôt bien tourné en 2025 avec de nombreuses sorties qui se sont bien vendues. D'ailleurs, B2O se fait allumer par beaucoup de commentaires sous son tweet, même si c'est probablement ce qu'il cherchait, lui qui maîtrise la comm' sur els réseaux : plus ça commente, plus ça buzze.

On lui pardonne il est juste à sec et en manque de buzz force à lui. 🏴‍☠️❤️💙 pic.twitter.com/NDaORSQ9uE — Booba (@booba) February 13, 2026

Evidemment, Vald n'est pas la seule préoccupation du rappeur, loin de là, et il a aussi eu envie de balancer une petite attaque un peu gratuite à Rohff, en comparant les chiffres de "Seychelles" avec ceux de "Pop Corn", et en faisant un parallèle avec la rivalité PSG/OM. Effectivement, Booba est loin devant, mais là encore, il se fait attraper le col dans les commentaires, qui disent que ce son n'est pas du rap et qu'il devrait donc faire la "bagarre des chiffres" avec des Tiakola ou des Gims.

Bref, comme d'habitude, Booba sait comment faire parler de lui, et il n'est jamais plus fort que lorsqu'il a tout le monde contre lui, même s'il se retrouve dans cette situation par sa faute. C'est à ce moment, en général, qu'il revient avec des morceaux bien énervés et que ça met tout le monde d'accord. Mais cette fois, il ne va pas falloir se rater, car ses détracteurs semblent de plus en plus nombreux...