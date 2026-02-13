Ja Rule et Tony Yayo révèlent ce qui s'est passé pendant leur embrouille dans l'avion

Alors que les images de l'embrouille entre Ja Rule, Tony Yayo et Uncle Murda ont fait le tour du monde, les rappeurs ont décidé de revenir sur ce malheureux évènement.

C'est la vidéo qui a le plus fait le buzz dans le rap US ces derniers jours : une embrouille a éclaté entre Ja Rule, Tony Yayo et Uncle Murda lors d'un voyage en avion, ou plutôt avant le départ du voyage. On ne savait pas trop ce qui s'était passé, mais ce qu'on sait en revanche c'est que la scène, filmée, était un peu ridicule pour des rappeurs de presque 50 ans, à base d'insultes et de jets d'oreillers. Maintenant que les esprits se sont calmés, Ja Rule et Tony Yayo ont décidé de mettre les choses au clair.

C'est Tony Yayo qui, le premier, a pris la parole sur l'embrouille, en tentant d'expliquer pourquoi ce "clash" avait eu lieu dans l'avion, tout en rejetant toute la responsabilité sur Ja Rule, lors d'une interview pour VladTV.

J'ai vu Ja. Il m'a vu, il a flippé. Il pourra le dire à TMZ, il pourra vous le dire à vous, il pourra le dire à tout le monde qu'il a juste flippé parce qu'il m'a vu. Quand tu me vois, tu vois qui ? Tu vois 50 Cent, tu vois Uncle Murda, tu vois des vrai renois, c'est comme ça. Ja le sait. Il s'est même fait frappé à un concert. Donc il a l'impression que le monde se referme sur lui. Donc il m'a vu, je l'ai vu, je n'ai montré aucune faiblesse. Tu dois te rappeler : on est G-Unit, mec. On en a bavé. On a fait ça, pas seulement avec lu, mais avec plein d'autres n*gros de la rue. Et je ne veux pas glorifier la rue, je te raconte juste notre lifestyle. Donc regarde, il est juste là. Je le vois, il me voit. Le duel de regards commence.

Des déclarations de Yayo qui valent ce qu'elles valent : le rappeur du G-Unit reste dans son personnage, et explique plus ou moins que c'est son "aura" qui a fait peur à Ja Rule et l'a dérangé. Pas sûr que ce soit la vérité, et justement Ja Rule a lui aussi réagi à l'évènement dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux :

Je ne suis pas fier de mon comportement, je le trouve ridicule. Je suis un homme adulte, je vais même devenir grand-père et j'aimerais que cette vidéo ne soit jamais sortie. Je n'aime pas quand on me fait sortir de mes gonds, donc pour ça je m'excuse auprès de ma femme, ma famille, mes fans et aussi à mes partenaires commerciaux. Je veux que les gens sachent qu'au bout du compte je reste un homme, et je reste sur mes positions. Ce n'est pas moi qui commence les embrouilles.

Une prise de parole plutôt mature, et qui semble accréditer la thèse qu'effectivement, ce sont bien Tony Yayo et Uncle Murda qui ont commencé à foutre la merde, probablement en envoyant des vannes à Ja Rule, ce qui a fini par lui faire péter un plomb. Car on ne croit pas trop à cette version de Yayo selon laquelle "Ja Rule a eu peur de mon aura donc il a commencé à me défier du regard".