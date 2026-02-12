Bad Bunny n'a finalement pas battu le record de Kendrick Lamar au Super Bowl

Visiblement, les médias du monde entier se sont faits avoir avec des estimations qui au final se sont avérées fausses : Bad Bunny n'a pas fait tomber le record de spectateurs de Kendrick au Super Bowl.

Le Super Bowl a eu lieu depuis presque une semaine, et l'évènement a fait beaucoup parler. Pas forcément à cause du match, car on ne va pas se mentir : en tant qu'européens, c'est chiant à regarder, c'est haché, et extrêmement long. Mais le concert à la mi-temps de la finale du Super Bowl, lui, est un rendez-vous immanquable chaque année. Cette année, c'est Bad Bunny qui assurait le show, et ça a fait énormément parler. Mais pas au point de faire tomber le fameux record de Kendrick Lamar !

On vous avait pourtant annoncé le contraire, dans un article sorti le lendemain de l'évènement, basé sur des estimations avancées par plusieurs médias américains au sujet de l'audience du concert de mi-temps du Super Bowl. Mais visiblement, ces estimations étaient complètement fausses : Bad Bunny n'a pas dépassé le record d'audience établi par Kendrick Lamar l'année passée. Au lieu des 135,4 millions de spectateurs en simultané annoncés, le chanteur portoricain n'aura finalement rassemblé "que" 128,2 millions de gens devant son concert.

Un score qui reste énorme, mais qui est donc derrière celui de Kendrick Lamar, et même derrière l'ancien record établi par Michael Jackson en 93. Cependant, le show de Bad Bunny aura eu autant de buzz que les deux autres concerts qu'on vient de mentionner, par son aspect politique au moment où la brigade anti-immigration sévit de toutes ses forces.

Voilà, on s'excuse donc pour cette info qui était bancale, on attendra les chiffres officiels la prochaine fois !