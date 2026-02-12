Booba clashé par un journaliste sportif : "il se comporte comme un wesh wesh de 20 ans"

On ne s'y attendait pas : après son show au Parc des Princes avant PSG-OM, Booba se fait attaquer par un des pires journalistes sportifs de l'histoire, Stéphane Pauwels.

Si on tient les comptes, on peut affirmer que Booba s'est embrouillé avec une bonne moitié des rappeurs français connus. Il a même poussé son goût pour le clash encore plus loin en attaquant des influenceurs ou encore Cyril Hanouna, et le Duc a toujours réussi à faire parler de lui par cette manière. Ce weekend, il a encore fait la une grâce à son concert au Parc des Princes avant le classico, le match de football qui oppose le PSG et l'OM. Mais ce show n'était pas du goût de tout le monde, et Stéphane Pauwels, journaliste sportif, l'a quasiment insulté à la télévision.

Un clash lunaire, qu'on attendait clairement pas, mais qui nous divertit, on doit bien l'avouer. La scène assez folle a eu lieu sur l'antenne de LN24, qui se vante d'être "la première chaîne d'information" en Belgique. Stéphane Pauwels, journaliste sportif tristement célèbre pour avoir affirmé, en 2017, que Kylian Mbappé ne "viendrait jamais à Paris", en disant même qu'il y mettait ses deux bras et ses deux jambes à couper et en affirmant qu'il avait de très bonnes sources. Cette fois, le journaliste belge s'en est pris directement à Booba après son show au Parc :

Excusez-moi, il a 49 ans le Booba... Il se comporte comme un petit jeune wesh wesh de 20 ans. Il va t'expliquer nique ta mère... Mais comment est-ce possible ? Après on demande à nos enfants d'avoir des valeurs du sport, de bien se comporter à l'entraînement, de saluer leur entraîneur, de bien s'habiller, de ne pas être obscène. Et on vient nous mettre un balochard pareil qui vient d'une vulgarité sans nom. Je suis désolé, mais ça m'interpelle.

En vrai, cette prise de position nous aurait fait rire si elle n'avait pas été faite à la télévision, sur une chaîne sérieuse. La critique semble venir d'un gars qui se comporte comme nos grands parents qui font des gestes avec les doigts en retournant leur casquette en disant "yo yo" pour se moquer du rap. Ce n'était déjà pas très drôle il y a 30 ans, ça ne l'est toujours pas aujourd'hui. Mais ça a au moins le mérite de faire réagir Booba, qui a reposté l'extrait en y ajoutant un "5-0" pour célébrer une fois de plus le succès du PSG.