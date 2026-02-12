Takeoff : le procès de son meurtrier présumé a enfin une date

Takeoff, architecte de l'ombre des Migos, avait été assassiné en 2022 et on sait désormais quand aura lieu le procès de son meurtrier présumé.

Alors que le rap a plus de 50 ans aux Etats-Unis, on peut dire que sur cette longue période, on aura malheureusement vu un paquet d'artistes partir trop tôt, notamment parce qu'ils ont été assassinés. On ne va pas refaire la liste, car elle est tristement longue, d'autant que ces décès ont souvent empêché la culture de passer un nouveau cap : 2Pac, Biggie, Big L, Pop Smoke, et dernièrement, Takeoff, pierre angulaire des Migos, assassiné en 2022. On n'avait plus de nouvelle de l'affaire, mais désormais la date du procès de son meurtrier a été fixée.

Il s'agit de Patrick Clark, principal suspect dans l'affaire du meurtre de Takeoff, qui avait eu lieu le 1er novembre 2022, le soir, après une partie de dés au Texas, en compagnie de gars de la street du coin, qui a fini par dégénérer. Clark avait assez rapidement été interpellé par les forces de l'ordre à l'époque, environ un mois après les faits. D'après des documents judiciaires consultés par le média XXL, le début du procès est prévu pour le 5 novembre 2026.

La date a été fixée lors d'une audience préliminaire qui a eu lieu cette semaine, le 10 février. Cela fait donc environ 3 ans que Patrick Clark est en attente de son procès, et on trouve ça extrêmement long... Que ce soit pour les proches de la victime, qui attendent que justice soit rendue depuis 3 ans, ou pour l'accusé, qui, s'il est innocent, aura passé 3 ans à faire des allers-retours entre la prison, son domicile et le tribunal. Même si, en ce qui concerne Patrick Clark, les autorités ont l'air assez convaincues de sa culpabilité.

Rendez-vous en novembre pour le verdict !