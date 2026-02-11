Snoop Dogg : le fils de Nate Dogg l'accuse d'avoir volé ses masters

Ça commence à faire beaucoup d'accusations bien crades pour Snoop Dogg, qui est cette fois accusé d'avoir volé les masters de Nate Dogg après sa mort.

Cela fait plus de 35 ans que Snoop Dogg a commencé sa carrière dans le rap, et depuis qu'il est devenu une star, le personnage a toujours été entouré de polémiques plus ou moins graves. Si, de l'extérieur, il passe pour le tonton cool, tout le temps défoncé, avec qui on aime bien rigoler, en coulisses, c'est une personne complètement différente. Soupçons d'homicide, supporter de Trump quand ça l'arrange, mais surtout, sacré escroc, dont les méthodes de travail font grincer des dents. Cette semaine, il est accusé d'avoir volé les masters de Nate Dogg après sa mort.

Il y a quelques semaines, c'est Daz Dillinger qui accusait Snoop Dogg d'être un voleur et de vouloir affamer tout le monde. Et cette semaine, c'est le fils de Nate Dogg qui vient directement accuser Uncle Snoop d'avoir dérobé les masters du chanteur défunt, sans l'autorisation de la famille :

Il se passe quelque chose en ce moment, une sorte de clash, et je vais être celui qui le dit parce que ça concerne ma famille. [...] Il s’est passé des trucs récemment lors d’un show, donc je me sens à l’aise d’en parler et de m’exprimer là-dessus. Soi-disant, Snoop a eu l'accord de ma grand-mère pour aller dans sa maison et prendre les masters de mon père. Elle lui a plus ou moins montré où se trouvaient les masters ici, et il est reparti avec les masters. Quand mon père est tombé malade, mon oncle a placé les masters chez ma grand-mère. Il ne savait pas que Snoop était allé chez ma grand-mère pour récupérer les masters. Et je ne fais que répéter ce que mon oncle m'a dit. Lui et moi, on a eu une grosse altercation récemment au concert de Warren G, devant beaucoup de monde, et c’était presque embarrassant. On ne s’est pas reparlé depuis. [...] Je ne sais pas vraiment ce qu’il en est, mais je partage simplement ce qui circule. Ce que Snoop m’a toujours dit, c’est qu’il ne les a pas et qu’il ne ferait jamais quelque chose comme ça. Je veux juste être sûr qu’il les a bien récupérés et qu’ils sont en sécurité.

Le fils de Nate Dogg accuse donc Snoop Dogg d'être tout simplement parti avec les masters de son père, juste après que la mère du chanteur défunt lui ait montré où se situaient les masters chez elle. Du coup, Snoop serait le seul à profiter financièrement des retombées de la discographie de Nate Dogg, sans que sa famille ne touche un centime. Ce n'est pas la première fois que ce genre de rumeurs circulent autour de l'actuel boss de Death Row...

En attendant, la légende West Coast, lui, vit sa meilleure vie aux Jeux Olympiques d'hiver, mais il a intérêt à se méfier quand il va rentrer, il va devoir répondre à des questions...