Critiqué par beaucoup de politiciens américains, Bad Bunny va quand même pouvoir se vanter d'avoir fait tomber el record d'audience avec son concert à la mi-temps du Super Bowl.

Après plusieurs semaines de teasing intense, on a eu droit à un sacré spectacle de la part de Bad Bunny lors de son concert à la mi-temps de la finale du Super Bowl LX, qui opposait les Seahawks aux Patriots. Un concert pendant lequel Bunny aura ramené de sacrés invités comme Lady Gaga, Cardi B, Ricky Martin, et qui a beaucoup fait réagir sur Twitter, au point de provoquer un crash de la plateforme. Malgré les critiques, les faits sont là : le record d'audience est tombé, et il est désormais détenu par Bad Bunny !

Souvenez-vous, lorsque Kendrick Lamar avait traumatisé la planète en jouant son diss track "Not Like Us", au milieu de gens qui dansaient le C-Walk (dont Serena Williams). A l'époque, K. Dot avait réuni 133,5 millions de téléspectateurs devant son concert à la mi-temps du Super Bowl. Et cette année, Bad Bunny vient donc de dépasser le rappeur de Compton, en rassemblant 135,4 millions devant leur écran pour voir sa performance en direct. Me chanteur détient donc le record d'audience pour son concert du Super Bowl, devant Kendrick et Michael Jackson.

Même en France, alors que l'évènement était diffusé au milieu de la nuit sur M6, la chaîne s'est également classée en première position des audiences sur cette tranche horaire. Il faut dire que du côté de Bad Bunny, on a mis le paquet niveau performance scénique. Le nombre de figurants était impressionnant, les chorégraphies plutôt bien senties, sans parler des invités de qualité, de l'instant émotion lorsqu'un mariage a eu lieu en direct, ou encore du message politique implicite, lorsque l'artiste a rappelé que "L'Amérique", ce n'était pas simplement les Etats-Unis.

On dirait bien que le message a touché sa cible, puisque des dizaines de politiciens et de rageux ont pris leur compte Twitter pour désigner Bad Bunny comme un artiste qui "détestait l'Amérique".