YL placé en garde à vue pour outrage

Le rappeur marseillais YL a été interpellé à la suite d'un contrôle routier qui a mal tourné

La roue de la vie tourne vite, c'est parfois assez difficile à suivre. Il y a une semaine, YL fêtait son disque de platine pour son album "Confidences", un excellent projet sorti en 2018 chez Def Jam qui a donc franchi la barre des 100 000 exemplaires vendus. Et cette semaine, le rappeur marseillais fait à nouveau la une de la presse, mais pour une autre raison : il a été placé en garde à vue par la police municipale de Marseille à la suite d'un contrôle routier.

Selon les informations dévoilées par Le Parisien, l'artiste était sur son scooter lorsqu'il a été contrôlé par la police municipale. Visiblement, les esprits se sont échauffés, les médias rapportent que le rappeur se serait montré "particulièrement virulent", et la municipale a donc appelé la police nationale en renfort. Il a fini par être interpellé par la BAC et placé en garde à vue. Pour avoir personnellement croisé le rappeur plusieurs fois, il a dû se passer quelque chose pour que ça dégénère à ce point, car il a un tempérament plutôt calme et réfléchi en temps normal.

Les médias mentionnent que YL aurait "plusieurs antécédents de délits routiers", et on imagine que ça risque de peser sur son dossier. Force à lui en tout cas, il avait régalé le rap game à la fin des années 2010 avec plusieurs gros feats de qualité comme "On fait l'mal" avec Niro, et avait également participé au tube devenu classique aujourd'hui, "Pochon Bleu" avec Naps et tout le 13ème art, un morceau qu'on adore se réécouter chaque été.