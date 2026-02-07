Madrane revient sur la fin de son groupe avec Niska : "je pouvais pas lui en vouloir"

Lors de son interview pour OuiHustle, Madrane est revenu sur l'état de sa relation avec Niska, la distance qu'il y a entre eux aujourd'hui, avec des confessions honnêtes et émouvantes.

Retour au milieu des années 2010 : Niska et son équipe de Charo du 91 s'apprête à mettre une grande claque dans la gueule du rap français, avec de gros bangers comme "Carjack Chiraq", "Maître Simonard" et surtout, le fameux "Freestyle PSG". A ses côtés sur ce dernier morceau, tous ses bougs du 91, d'Evry Chantier Du Coq plus précisément et notamment, parmi eux, Madrane, avec qui on retrouvera Niska à de nombreuses reprises. Mais ça fait des années qu'on ne voit plus Niska avec eux, et lors d'une récente interview, Madrane a expliqué pourquoi : la prison a presque rompu les liens.

Madrane était de passage en interview dans la célèbre émission OuiHustle, animée par Le Chairman, et il a évidemment été interrogé sur l'état de sa relation avec Niska, puisqu'on ne les voit plus ensemble avec le rappeur, alors qu'ils étaient inséparables à une époque. Le M a commencé par remercier Niska pour les mandats quand il était en prison :

Quand moi j'étais au placard, je pouvais pas "lui en vouloir", parce que tous les mois il m'envoyait des mandats [...] Tous les mois je recevais un mandat du frérot. C'est pas tout le monde, qui t'envoie des mandats tous les mois, ça me faisait grave plaisir. Mais je comprenais qu'il avait beaucoup de boulot, ces années-là, 2016/2017, c'était sa meilleur époque. Malheureusement, j'ai pas pu assister à tout ça. Et c'est ça qui a causé la "perte" de Charo, en vrai de vrai. Quand je suis arrivé au placard, tout le monde s'est éloigné.

Dans la suite de l'interview, il explique qu'à sa sortie, il y avait un froid, pour des futilités : "il s'est braqué, je me suis braqué". Madrane affirme qu'il a commencé à se renfermer sur lui-même, il ne voulait même pas voir sa famille parce qu'il avait un peu honte. Alors qu'à la base, il n'y a rien, pas de vrai sujet d'embrouille entre lui et Niska, les ex-frères ont commencé à s'éloigner, à créer des clans dans leurs entourages respectifs et à ne plus se fréquenter.

Une raison de plus pour esquiver la prison, message à toute la jeunesse : ça vous coupe de tout le monde, et ça ne vous apporte rien à part de la perte de temps.