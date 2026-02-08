Pooh Shiesty offre une villa à la Mama pour plus d'un million d'Euros !

Le rappeur a mis la daronne à l'abri !

Le rappeur de Memphis, Pooh Shiesty, a récemment surpris sa mère avec un cadeau d’exception : une maison d’une valeur de 1,1 million de dollars.

Mardi 3 février, Pooh Shiesty a partagé sur sa story Instagram des vidéos de sa mère, Gladys Baines (alias Mama Shiesty sur Instagram), découvrant sa nouvelle demeure. Submergée par l’émotion, elle a pu admirer sa cuisine spacieuse et les lettres de ballons formant le mot « HOME », qui ornaient la pièce, symbolisant ce geste généreux de son fils.

L’agent immobilier de luxe Missy Perrin a également publié sur son compte Instagram des photos et vidéos de Baines célébrant sa nouvelle somptueuse maison. Dans sa légende, Mme Perrin a remercié le rappeur pour sa confiance tout au long du processus : « Le monde entier m'attendait, je ne pouvais pas rater ça », en référence aux paroles de Shiesty dans son dernier single, « FDO ». Elle ajoute : « Merci de m’avoir confié votre maman. Merci de m’avoir fait confiance tout au long de ce processus. »

Pooh Shiesty, de son vrai nom Lontrell D. Williams Jr., est actuellement assigné à résidence jusqu'au 11 avril, après avoir été libéré de prison fédérale le 7 octobre 2025. Récemment, l’artiste de 1017 Global Music a dû démentir les rumeurs selon lesquelles il aurait dénoncé des complices pour obtenir une libération anticipée.

Le 10 janvier, le rappeur avait partagé une vidéo sur sa story Instagram montrant l’acte d’accusation lié à son affaire d’arme à feu, pour laquelle il a purgé plus de trois ans de prison. « Je n'ai jamais rien dit et je n'ai jamais cédé », avait-il écrit en légende, affirmant sa loyauté et son intégrité.

Malgré cette période difficile, Pooh Shiesty se concentre désormais sur sa carrière et prépare actuellement son nouvel album, dont la date de sortie reste à annoncer. Entre gestes familiaux touchants et projets musicaux ambitieux, le rappeur de Memphis montre qu’il est prêt à écrire un nouveau chapitre de sa vie, mêlant réussite personnelle et succès artistique.