La Rvfleuze retourne en détention après son feat avec Freeze Corleone

Alors que son banger "Serrure #667" en feat avec Freeze Corleone vient de sortir, La Rvfleuze est forcé de retourner en prison, lui qui est en régime de semi-liberté.

Cela fait maintenant plus d'un an que La Rvfleuze est partout dans le rap français. Un peu à l'image de Nono La Grinta ou de La Mano 1.9, le rappeur du 19ème arrondissement a fait une ascension fulgurante dans le game et il apparaît désormais sur presque tous les gros feats qui font du bruit. Ses morceaux solo marchent aussi très bien, mais cette semaine, il a encore frappé fort en duo, grâce à son feat avec Freeze Corleone, "Serrure #667". Mais juste après la sortie du feat, il a dû retourner en détention...

C'est l'une des grosses sorties de la semaine en rap français, avec un vendredi qui est plutôt bien fourni en singles. Un gros son drill bien sombre, comme on pouvait s'y attendre, rempli de références plus ou moins cryptées, avec pas mal de sportifs mentionnés. Mais alors que le morceau n'est disponible que depuis cette nuit, La Rvfleuze avait déjà partagé le morceau via ses réseaux sociaux pendant la journée d'hier, pour pouvoir profiter un peu des retours de la part de ses fans avant... de retourner en prison. Car le rappeur est apparemment en régime de semi-liberté.

Pour ceux qui ne savent pas, ça signifie que pendant la journée, vous pouvez vivre votre vie de manière à peu près normale, mais le soir, vous devez rentrer pour dormir en prison. On ne sait pas exactement pour quoi il a été condamné, mais La Rvfleuze a plusieurs fois mentionné en interview qu'il avait pas mal déconné par le passé, lui qui aurait pu devenir footballeur pro à la base si la vie n'en avait pas décidé autrement.

Dans tous les cas, force à lui, merci pour le morceau et on espère que ses ennuis judiciaires seront bientôt derrière lui, pour qu'il puisse se concentrer à fond sur la musique !