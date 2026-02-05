Snoop Dogg a porté la Flamme Olympique pour les JO d'hiver en Italie

Décidément, Snoop Dogg et les Jeux Olympiques, c'est une grande histoire d'amour. On espère qu'on aura droit à autant de divertissement que lros des JO de Paris !

Déjà honoré comme une grande légende de l'industrie musicale par tous les fans de musique depuis 30 ans, Snoop Dogg avait encore franchi un pallier supplémentaire en devenant le premier rappeur consultant pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Uncle Snoop avait régalé tout le monde avec ses séquences lunaires pendant les JO il y a deux ans, et visiblement, les gens ont adoré. Au point de le retrouver encore mis à l'honneur lors des Jeux Olympiques d'Hiver de Milan 2026 : le rappeur a même porté la Flamme Olympique pendant une partie de la cérémonie !

La séquence a été filmée le 4 février et largement diffusée sur les réseaux sociaux. On y voit Snoop Dogg, en tenue de sport d'hiver (plutôt stylée d'ailleurs au passage), avec la Flamme Olympique en main, lors du passage de la Flamme à Gallarte, petite ville du Nord de l'Italie. Le rappeur West Coast a même fait quelques pas de C-Walk (timides cependant) avec la flamme dans la main, et ça c'est fort. On peut également le voir face caméra nous lâche run petit speech dans lequel il déclare :

What's up ? C'est votre gars Big Snoop D-O-double G, on représente les JO d'hiver 2026 ici en Italie. je suis là pour montrer de la paix et de l'amour, et c'est un honneur d'avoir cette torche dans la main. Je veux répandre un max d'amour et de paix aux athlètes, aux gens d'Italie, et au monde entier également. Car les JO, c'est justement ça, la paix et l'amour.

Un discours digne des plus grandes heures de Miss France, mais on n'en veut pas à Snoop Dogg, qui se prête au jeu des organisateurs et fait la promo de l'évènement. Le rappeur occupera également le poste de "coach honorifique" de la team USA, une fonction fictive, évidemment, mais qui devrait l'autoriser à être au plus près des athlètes américains tout au long de la compétition.

On souhaite bon courage à tous les athlètes engagés, on va suivre ça fort, en espérant qu'on aura droit à des séquences collectors avec Snoop Dogg comme celles qu'on a pu voir lors des JO de Paris ! Imaginez un peu Snoop sur des skis, rien que d'y penser ça fait rigoler.