DJ Akademiks démonte les médias rap qui "protègent Jay-Z"

Alors que Jay-Z se retrouve embourbé dans l'affaire Epstein, DJ Akademiks a du mal avec le silence de certains médias rap.

C'est clairement le gros scandale du moment : le FBI a dévoilé une nouvelle salve de documents extraits des célèbres "Epstein files", des révélations qui ont provoqué des petits séismes vu qu'ils mettent en cause de grosses célébrités comme le Prince Andrew, Bill Clinton, mais aussi... Jay-Z ! Le boss de Roc Nation se retrouve mentionné dans une sombre histoire de femme droguée et violée, qui se serait réveillée dans une chambre en la présence du rappeur. Mais dans les médias rap, silence complet, et ça a le don d'agacer DJ Akademiks.

Car le DJ n'a jamais eu sa langue dans sa poche, lui qui est souvent très attaché à l'authenticité et au franc-parler, ce qui a d'ailleurs inspiré une célèbre punchline de Freeze Corleone ("Ces rappeurs sont des menteurs, négro s/o Akademiks"). Et il ne supporte pas l'hypocrisie des médias rap sur l'implication de Jay-Z dans les "Epstein Files" :

Il y a un truc dont j'ai l'impression que personne ne veut parler, ce qui est très hypocrite de la part des médias rap, ou des commentateurs de l'actu culturelle, des podcasteurs, c'est que... Il n'y a rien qui vous oblige à protéger Jay-Z instantanément. Les gens ont des questions et vous devriez les aider à clarifier ces questionnements [...] Voici d'ailleurs quelques questions : est-ce que Jay-Z a couché avec Foxy Brown quand elle était mineure ? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on ne dit pas ? Est-ce qu'il a couché avec Aaliyah quand elle était très jeune ? Est-ce qu'il a rencontré Beyoncé quand... ? Comment ça se fait qu'on ne puisse pas avoir de conversation sur ce sujet ? On dirait qu'il y a des groupes de protecteurs qui ne veulent pas qu'on parle de ça sur ces artistes de cette époque. Si c'était un artiste de notre époque, ils auraient été beaucoup plus surveillés...

Des propos qui concernent donc évidemment Jay-Z, avec qui DJ Akademiks a souvent entretenu des rapports assez conflictuels, mais aussi Pusha T qui est également mentionné dans les Epstein Files, apparemment comme une sorte d'entremetteur ou de "mac". Cependant, pas sûr que la prise de parole du DJ, qui n'est plus si populaire dans le game, ait beaucoup d'impact, d'autant que la dernière partie de son intervention sous-entend clairement que Drake, lui, n'a pas été épargné par les médias alors qu'il ne s'agit que de rumeurs, quand, pour Jay-Z, on a des preuves qui semblent assez complètes de sa proximité avec Epstein. Et se mettre du côté de Drake en ce moment, c'est pas très vendeur auprès du public.

On espère quand même que ça aidera l'opinion publique à éveiller sa confiance sur cette affaire et que ça poussera les gens à exiger des réponses.