R. Kelly : une de ses victimes témoigne pour la première fois à la télévision

"Jane Doe", une des victimes les plus médiatisées de R. Kelly, vient de livrer un témoignage horrible pour sa première prise de parole à la télévision.

Alors que ça fait maintenant 2 ans que la presse ne parle plus que de Diddy et ses histoires bien sombres, on avait presque oublié qu'un autre criminel, lié à la culture hip hop, était lui aussi enfermé en prison pour des faits particulièrement horribles : R.Kelly. Le chanteur, véritable idole du RnB des années 90/2000, a été condamné pour diverses agressions sexuelles, des emprises psychologiques malsaines (il coupait ses victimes de leurs familles) et tout un tas d'autres trucs infâmes. Et justement, une de ses victimes vient de prendre la parole à la télévision pour la première fois, et son témoignage est assez éclairant.

Concernant la victime, il s'agit de Jane Doe, qui est évidemment un nom inventé pour garantir une certaine forme d'anonymat pendant les procédures, et qui s'appelle en réalité Reshonda Landfair. Elle a décidé de sortir un livre, intitulé "Who’s Watching Shorty? : Reclaiming Myself from the Shame of R. Kelly’s Abuse", pour lequel elle a fait une apparition sur CBS afin de faire la promoton de son bouquin. Lors de l'interview, elle a expliqué un peu plus en détails sur les raisons pour lesquelles elle n'avait pas voulu témoigner lors des premiers procès contre R.Kelly :

J'étais vide, complètement creuse à l'intérieur. J'étais très perturbée. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Et j'avais honte. C’est l’un de mes plus grands regrets — ne pas avoir dit la vérité. Mais encore une fois, comme j’ai été conditionnée et manipulée depuis l’âge de 13 ans, j’ai fini par croire aux mensonges que je racontais. Tout était très confus : ce que je ressentais réellement, ce qui était juste ou faux. Même dans les moments où je méprisais Robert, je continuais malgré tout à mentir pour lui. (source : Hot New Hip Hop)

Elle explique également que lorsque sa sextape avec le chanteur a été rendue publique, elle ne se sentait toujours pas comme une victime, et estimait qu'elle était juste visée par des moqueries de gens jaloux. Puis, petit à petit, elle a pris conscience que son corps était finalement exhibé et traité comme un objet qu'on se passait de téléphone en téléphone. Le tout alors qu'elle était largement mineure au moment où la vidéo a été filmée, ce qui veut dire qu'il y a un paquet de vieux pervers qui ont eu accès à cette sextape grâce à R. Kelly, qui l'aurait faite circuler dans son cercle proche.