Affaire Epstein : une vidéo de Kanye West refait surface dans laquelle il met en cause Jay-Z et Pusha T

Alors que l'affaire Epstein secoue à nouveau les médias du monde entier, une ancienne vidéo de Kanye West, dans laquelle il accuse Jay-Z et Pusha T des pires horreurs, refait le buzz sur les réseaux sociaux.

C'est le gros dossier du moment : l'affaire Epstein, qui repart de plus belle avec la publication par le FBI de nouveaux documents issus des "Epstein Files" dans lesquels tout un tas de gens qu'on connait bien sont mentionnés, sans plus de précision sur leur implication dans les affaires de pédophilie. En France, Jack Lang est dans la sauce, par exemple (bizarre, on est très surpris...), mais aux States, Jay-Z et Pusha T se retrouvent exposés pour des faits qui semblent assez graves. Du coup, une ancienne vidéo de Kanye West, dans laquelle il accuse Jay-Z et Pusha T des pires choses, refait le buzz sur les réseaux sociaux.

Kanye West aura dit pas mal de choses pendant sa longue crise qui a duré plusieurs mois, et sur laquelle il est revenu dans une récente interview. Et s'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées pour des théories du complot les plus folles, cette vidéo sur Jay-Z et Pusha T résonne curieusement avec l'actualité :

Si vous prenez des gens comme Jay-Z ce putain de Pusha T, ils ont gagné leur vie en tuant notre peuple, donc dites moi comment ils pourraient défendre notre peuple ? Nous le savons tous, mais on oublie ça, car on aime tellement la musique de Jay-Z, nous adorons al musique de Pusha, c'est vrai. [...] Mais vous pensez vraiment qu'ils diront un jour la vérité ? Non, parce que s'ils disent la vérité sur quoique ce soit, ils vont en prison ! Vous avez là des menteurs. Les menteurs sont maintenant le visage de notre culture.

Tout ça est évidemment à prendre avec du recul : Kanye West a fait dix millions de vidéos dans lesquelles il a dit tout et son contraire ces dernières années, donc il a forcément dit des choses qui peuvent être replacées hors contexte pour penser que ça a un rapport avec quelque chose de sombre. En ce qui concerne Jay-Z et Pusha T qui ont gagné leur vie en tuant leur peuple, Ye fait peut-être tout simplement référence à leur passé de vendeurs de crack.

Ou peut-être parlait-il d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus sombre. En tout cas, pour un mec qui semble accuser Jigga et Pusha T d'être des menteurs sataniques, Kanye West a tout de même travaillé avec eux pendant très, très longtemps...