Gims est l'un des premiers artistes de la scène urbaine française à avoir fait le Stade de France en 2019, mais il pense qu'il pourrait encore faire plus !

Depuis quelques années, on observe ce qui ressemble à une sorte de "course à la plus grande salle" parmi les artistes de rap français et de la scène urbaine. Régulièrement, on voit des records tomber : qui a rempli le plus de Stades de France, le plus de Bercy, le plus de Vélodrome, et out ça, le plus vite possible de préférence. Alors qu'on devrait voir encore pas mal de rappeurs remplir ces salles en 2026/2027, il faut aussi rendre hommage à Gims, le premier artiste issu de la scène urbaine française à avoir fait le Stade de France. Et si on en croit ses déclarations, l'artiste pourrait même le remplir dix fois d'affilée !

Gims était de passage à Lyon en novembre 2025 et à cette occasion, il était suivi en coulisses par la chaîne Youtube Kuntime, qui vient de sortir un mini-documentaire sur les coulisses de ses concerts. Une vidéo qui comporte pas mal d'interviews avec Gims, et dans l'une d'entre elles, l'ex-leader de la Sexion d'Assaut a affirmé qu'il pouvait faire beaucoup mieux que remplir un seul Stade de France :

Si je me fâche, si je m'énerve, pour de vrai, mais vraiment en pétard, je peux faire Stades de France d'affilée. Si je m'énerve ! M'énervez pas. J'ai fait le Stade de France en 2019, j'étais un bébé. Je parlais même pas bien français. Je l'ai fait en 2019, quand personne n'osait le faire. Après une tournée où j'ai grignoté sur toute la France. Alors que normalement, c'est une date isolée, ou bien tu commences par le Stade de France.

Gims souligne ensuite qu'aujourd'hui, très peu de rappeurs partent en tournée, et il n'y en aurait aucun capables d'assumer une tournée et un Stade de France. Il en profite également pour remercier son public qui ne l'a jamais lâché et lui a permis de remplir toutes ses salles. Un beau moment d'egotrip signé Meugi, qui peut se le permettre, car il est vrai que niveau chiffres, personne n'a fait mieux que lui en 2025, même si il y a eu quelques "magouilles" avec les différentes rééditions de son projet.

Et il faut aussi reconnaître qu'en 2019, au moment où il fait le Stade de France, aucun rappeur ni aucun artiste urbain n'avait pu se le permettre, et qu'il a en quelques sortes ouvert la porte aux suivants. Des déclarations qui risquent de fâcher plus d'un concurrent... Au-delà de ces déclarations un peu provocatrices sur le Stade de France, l'ensemble documentaire montre bien la discipline de travail que s'impose le chanteur, et ça pour le coup, c'est difficile à nier ! On vous invite à le découvrir dans la vidéo ci-dessous.