Accusé d'avoir eu recours à l'Intelligence Artificielle pour créer son prochain morceau "Seychelles", Booba balaie les rumeur set fait taire les rageux.

Le game est en ébullition depuis que Booba a officiellement annoncé qu'il travaillait sur la sortie de "Blanco Nemesis", un projet qui était un peu vu comme une légende urbaine depuis plusieurs années mais qui finira donc par sortir. Alors oui, Kopp ne fait peut-être plus autant l'unanimité qu'avant, même musicalement, mais la sortie d'un projet du Duc reste un évènement. Alors que le premier extrait du projet, "Seychelles", devrait sortir cette semaine, le 6 février, des rumeurs d'utilisation de l'intelligence artificielle ont vu le jour autour du morceau. Mais B2O vient de balayer ça d'un revers de la main.

Car il faut avouer que ça fait un moment que des extraits du morceau "Seychelles" tournent sur les réseaux sociaux. Des extraits d'une qualité moyenne, il faut le dire, à tel point que la twittosphère a rapidement répandu la rumeur que le morceau aurait été fait via l'IA, par un fan, hypothèse qui a commencé à tourner de plus en plus. Alors que certains "influenceurs rap" (des bouffons qui parlent d'une musique qu'ils ne connaissent pas à un jeune public influençable) ont commencé à parler de ce "son IA", Booba a été obligé de faire taire les rageux, en prouvant en vidéo qu'il possédait bien les différentes pistes séparées de son morceau, et qu'il ne s'agissait pas d'un son fait par IA, mais bien d'une maquette, ce qui explique la qualité moyenne du morceau.

Une manière de "prouver" qu'il a bien travaillé sur le son en studio, puisqu'il est capable de jouer les pistes séparément. Cependant, rien ne prouve vraiment qu'à la base, le morceau n'a pas été généré par IA avant que Booba et ses équipes décident de reprendre le bail et de travailler dessus avec des vrais musiciens. Et quand bien même ce serait de l'IA, après tout, il fait ce qu'il veut, c'est sa carrière, son image et son héritage qui sont en jeu, pas le nôtre ni le vôtre.

Et même si ici, on n'est pas très fans de cette nouvelle DA à base de rythmes tropicaux, et d'autotune au max de la part de Booba, il faut quand même reconnaître qu'il sait comment s'y prendre pour faire parler de lui avant de sortir de la nouveauté. L'avenir dira s'il s'agit d'un "flop" (tout est relatif, les flops de certains sont les disques d'or des autres) comme "Désiré Doué" ou "Ratpi World", ou si le morceau rentre dans la légende comme "Validé" ou "DKR".