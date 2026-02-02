Nicki Minaj en roue libre sur Twitter : Jay-Z accusé de pédophilie et de satanisme

Nicki Minaj est repartie en roue libre en s'en prenant à sa cible préférée du moment : Jay-Z, qu'elle accuse de sacrifices d'enfants et de culte satanique.

Les stars du rap vieillissent assez mal, à quelques exceptions près, et clairement Nicki Minaj n'est pas à ranger dans les exceptions. Alors qu'elle figure toujours dans le top des plus grandes rappeuses de tous les temps (peut-être même en première place), elle enchaîne les flops commerciaux avec ses albums, même si elle continue de temps en temps à frapper fort avec des singles qui marchent. Mais depuis plusieurs années, elle se retrouve en clash avec tout le monde, et cette semaine, elle a décidé d'allumer Jay-Z pour sa pédophilie et sa pratique du satanisme.

Car vous avez sans doute vu que Jay-Z se retrouve dans la sauce, lui dont le nom est cité dans une note du FBI qui accompagne les fameux "Epstein Files". Le rappeur a été accusé de fréquenter des personnes très louches, liées à de la traite d'être humains (on vous a expliqué ça ici). Et Nicki, qui relaie les théories du complot les plus folles depuis plusieurs années, en a évidemment profité pour allumer Jay-Z dans une série de tweets, dans lesquels on peut lire, par exemple :

Votre artiste préféré a pratiqué des rituels lors d'un culte satanique où ils enlèvent des bébés d'autres pays pour les mutiler et les tuer, dans le but de faire un sacrifice de sang à leur dieu. Vous voyez, quand votre maître est Satan, vous devez tout le temps verser du sang. Mais maintenant, tout le monde est au courant.

Elle a également relayé un autre tweet qui parle des fréquentations de Jay-Z, notamment Foxy Brown et Beyoncé. Jay-Z serait en effet sorti avec Foxy Brown alors qu'elle n'avait que 15 ans et lui 23, puis avec Aaliyah quand elle avait 15 ans et lui 26, puis avec Beyoncé lorsqu'elle avait 18 ans et lui 30. Enfin, le tweet rappelle également qu'il a signé Rihanna alors qu'elle n'avait que 16 ans, et qu'il l'a plus ou moins retenue contre son gré jusqu'à ce qu'elle signe son contrat.

Your favorite artist has been practicing rituals in a satanic cult where they take babies from other countries & mutilate & kill them as a form of a blood sacrifice to their God. You see, when your master is satan, you must constantly shed blood. However, the JIG IS UP. pic.twitter.com/AFyiiWGATm — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) February 2, 2026

Dans un autre tweet, elle affirme que "ces gens sacrifient des enfants pour gagner et conserver leur pouvoir", en remettant tout sur le dos des Démocrates. un raccourci assez facile, puisqu'effectivement Bill Clinton apparaît plusieurs fois dans les Epstein Files, mais qui ne résiste pas tellement à l'épreuve des faits. Des images de Donald Trump en compagnie de Jeffrey Epstein sont elles aussi présentes dans le dossier, pourtant il n'est clairement pas démocrate. D'autres politiciens Républicains sont également mentionnés, tout comme Elon Musk, qui a rencontré Epstein à plusieurs reprises dans des cadres étranges.

En ce qui concerne Jay-Z, clairement, plus le temps passe et plus on le retrouve impliqué dans des histoires louches, entre les soirées avec Diddy et maintenant celles avec Epstein et Weinstein. Concernant ses goûts en femmes, là encore, il y a de sérieuses questions à se poser : pourquoi a-t-il fréquenté autant d'artistes très jeunes, en sortant avec ? Clairement, Jigga va finir par devoir répondre de tout ça, possiblement devant la justice, un jour ou l'autre.

Par contre, cette histoire de pédosatanisme et de rituels semble tout droit sorti de l'esprit un peu dérangé de Nicki Minaj : ces rituels sataniques ne sont pas mentionnés dans les Epsetin Files, alors à moins que Nicki sache quelque chose (auquel cas, qu'elle n'hésite pas à parler clairement), il s'agit là encore d'un délire de la part de la Queen.

Et puis, gueuler autant pour accuser les autres de pédophilie ou de satanisme quand on est soi-même mariée à un délinquant sexuel qui doit faire le tour du voisinage pour se signaler lorsqu'il emménage quelque part (Kenneth Petty, mari de Nicki), c'est un peu étrange. Mais au moins, ça fait du divertissement, et ça permet d'oublier que les trois quarts des noms contenus dans les Epstein Files ont été caviardés par le FBI pour soi-disant "protéger les victimes", et surtout les coupables, finalement...