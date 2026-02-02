Booba attaque La Fouine : "toujours pas chaud pour un affrontement ?"

Alors que la Fouine vient de faire du bruit avec "Capitale du Crime Radio vol. 3", Booba ne lâche pas l'affaire et veut absolument l'affronter sur la même instru.

Vendredi dernier, La Fouine faisait encore du bruit dans le rap game en sortant le nouvel épisode de sa série de mixtapes, "Capitale du Crime Radio Vol. 3", qui contient de gros feats avec Kaaris, Himra, Zkr, Kodes, et bien d'autres encore. Un projet qui risque de plutôt bien marcher, comme les deux précédents opus de Laouni, et qui a évidemment attiré l'attention de Booba qui n'a pas manqué de réagir sur Twitter, en provoquant le rappeur en duel et en l'attaquant sur son absence de hits.

Question très pertinente. La Fouine, tu peux répondre? Toujours pas chaud pour un affrontement sur une instru des ténèbres dans les règles de l’art?

Cela fait maintenant plusieurs semaines que Kopp essaie d'attirer l'attention des gros noms du rap français en les provoquant en duel "à l'ancienne", sur la même instru, en laissant le public décider qui est le meilleur. Il a essayé avec Ninho, Freeze Corleone, mais personne ne lui répond pour le moment, et cette semaine il est donc passé à La Fouine. Sur Twitter, Booba a déclaré, en répondant à un tweet qui sous-entendait que Laouni n'avait aucun hit récent dans sa discographie.

On doute que Booba obtienne une réponse par cette manière, mais en vérité, ce n'est probablement pas le but recherché. En effet, B2O compte sortir prochainement son projet "Blanco Nemesis", qu'il a commencé à teaser depuis plusieurs jours. Il applique donc la tactique Kanye West : faire parler de lui en faisant polémique sur les réseaux, pour que les gens se précipitent sur l'album lors de sa sortie. L'avenir nous dire si la stratégie est payante !