Jay-Z et Pusha T apparaissent dans les "Epstein files", 50 Cent annonce un documentaire

Les dernières révélations au sujet des Epstein Files semblent mettre en cause Jay-Z et Pusha T, du coup 50 Cent profite de l'occasion pour annoncer un documentaire sur cette histoire.

Les révélations contenues dans les Epstein Files continuent de pleuvoir, avec une nouvelle salve de données qui ont été publiées en fin de semaine dernière. Avec elles, leur lot d'horreurs et de suspicions, qui concernent pas mal de stars mondiales, et notamment des personnalités du rap game, comme Jay-Z et Pusha T. Des informations qui ont évidemment commencé à faire un peu de bruit dans le microcosme rap, et 50 Cent a décidé de se saisir de l'occasion pour annoncer qu'il comptait sortir un documentaire sur cette histoire.

Pour revenir un peu plus en détail sur cette histoire, Jay-Z et Pusha T n'apparaissent pas directement dans les Epstein files, mais dans une note du FBI qui a été ajoutée au dossier d'investigation. Aucune enquête n'a été lancée à l'encontre des deux rappeurs. Cependant, ce qu'on apprend dans cette note a de quoi nous interroger : on y lit qu'une victime anonyme se plaint d'avoir été droguée et abusée sexuellement pendant des années, et que c'est Pusha T qui aurait fait office de maquereau et se serait chargé de la mise en relation avec les amis d'Epstein.

Toujours dans cette note, la même victime affirme qu'elle s'est déjà réveillée dans une chambre, en présence de Jay-Z et Harvey Weinstein, le producteur de cinéma mis en cause dans plusieurs affaires de viol et d'abus de pouvoir. Le média Variety a essayé de rentrer en contact avec Jigga et Pusha T, qui n'ont pas donné suite à leurs sollicitations.

Forcément, tout ça est du pain béni pour 50 Cent, qui veut se payer Jay-Z depuis plusieurs années maintenant. Il en a donc profité pour annoncer qu'il pensait à produire un documentaire pour parler de l'apparition de Jay-Z dans les Epstein Files. Et quand il fait des documentaires dans ce style, en général, ça frappe fort, on a pu le voir avec Diddy ces dernières semaines...