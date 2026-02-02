Les Grammy Awards 2026 ont livré leur verdict, et les grands gagnants de cette année sont Kendrick Lamar et Bad Bunny, qui ont raflé les récompenses les plus importantes.

C'est un rituel inévitable pour tout le monde musical, un rendez-vous incontournable vers lequel tous les yeux de l'industrie sont tournés : on parle évidemment des Grammy Awards, qui étaient de retour cette nuit pour une édition 2026 à la saveur un peu particulière. Pour commencer, les troubles dans le pays, avec ces affrontements entre manifestants et police de l'immigration, ont incité plusieurs artistes à prendre position pendant la cérémonie. Mais c'était aussi une année particulière, sans très grosse sortie d'album rap, pour la première fois depuis longtemps. Entre Bad Bunny, Kendrick Lamar et Doechii, on va revenir sur le palmarès intégral de la soirée.

On ne va pas laisser traîner le suspens plus longtemps : Bad Bunny et Kendrick Lamar sont les deux grands gagnants de la soirée. En ce qui concerne le chanteur, il s'en sort avec deux Grammy, dont l'un pour le Meilleur Album de l'année, avec "Debi Tirar Mas Fotos", sorti en janvier dernier, et l'autre pour Meilleur Album de Musique urbaine de l'année. Deux récompenses plutôt attendue pour la star qui se chargera également du spectacle à la mi-temps du Super Bowl, très prochainement.

Le deuxième grand gagnant, c'est Kendrick Lamar qui lui aussi repart de la soirée avec trois statuettes. La première, pour le meilleur enregistrement de l'année, où il est récompensé pour son titre "Luther" en duo avec SZA. La deuxième statuette, c'est évidemment pour la meilleure chanson rap de l'année, avec "TV Off Gagnants" en feat avec Lefty Gunplay. Et enfin, le troisième Grammy, c'est pour le meilleur album rap de l'année, avec "GNX". Un choix difficilement compréhensible, puisque le projet est sorti fin 2024, et même s'il n'avait pas été récompensé l'année dernière, beaucoup de chansons extraites du projet avaient, elles, été décorées.

Cependant, ces choix faits par la cérémonie des Grammy Awards confirment un peu ce qu'on vous a dit pendant toute l'année : il ne s'est pas passé grande chose dans le rap US en 2025. On aurait aimé voir d'autres rappeurs que Kendrick prendre un peu de place dans la cérémonie, comme les Clipse par exemple, mais leur album n'a clairement pas eu le même impact que "GNX" de Kendrick, qui se retrouve dorénavant avec 25 Grammy Awards gagnés en carrière. On vous met le palmarès intégral ci-dessous !

Album de l’année

«Debi Tirar Mas Fotos», Bad Bunny

meilleur enregistrement de l'année

«Luther», Kendrick Lamar avec SZA

meilleure chanson R&B

«Folded», Kehlani

meilleure chanson rap

«TV Off Gagnants», Kendrick Lamar et Lefty Gunplay

meilleure prestation pop solo

Lola Young, «Messy»

Chanson de l’année

«Wildflower», de Billie Eilish

Révélation de l’année

Olivia Dean

Meilleure clip vidéo

«Anxiety», Doechii

Producteur de l'année

Cirkut

Meilleur album de rock

«Never Enough», Turnstile

Meilleur album vocal pop

«Mayhem», Lady Gaga

Meilleur duo ou performance collective pop

«Defying Gravity», Cynthia Erivo & Ariana Grande

Meilleur album de musique urbaine

«Debí Tirar Más Fotos», Bad Bunny

Meilleur album de RAP

«GNX», Kendick Lamar

MEILLEUR ALBUM DE R&B

«Mutt», Leon Thomas

Meilleure album de musique alternative

«Songs of a Lost World», The Cure

Meilleur album electronic

« Eusexua», FKA Twigs

Meilleur album country

«Beautifully Broken», Jelly Roll

Meilleur album de musique du monde

«Caetano e Bethania Ao Vivo», Caetano Veloso et Maria Bethania