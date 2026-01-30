Actuellement en pleine promotion pour son album "Don't Be Dumb", A$AP Rocky a également affirmé qu'il ferait tout pour être un jour maire de New-York.

On aura rarement vu une renaissance aussi folle dans le rap US que celle d'A$AP Rocky. Alors qu'il semblait destiné à devenir un des GOAT du rap US au début des années 2010, il s'est progressivement détourné du game pour aller un peu plus en direction de la mode et des paillettes de manière générale. Son album "Testing", en 2018, était presque anecdotique mis à part "Praise the lord", mais la sortie de "Don't be dumb" il y a quelques semaines a remis les pendules à l'heure, et désormais, il pense même à devenir maire de New-York !

Il y a beaucoup d’affaires politiques qui doivent être traitées, des changements qui doivent être faits. Je pense que je m’en sortirais vraiment bien parce que je suis quelqu’un qui se bat pour le peuple.

Actuellement en période de promotion pour son album "Don't Be Dumb", dont la réédition devrait d'ailleurs sortir au mois de mai prochain, A$AP Rocky fait le tour des médias, et est interrogé sur tout un tas de sujets. Notamment sa femme, Rihanna, qui semble en retrait de l'industrie musicale. Mais lors de son passage en interview pour Esquire, l'entretien a pris une tournure politique inattendue, quand le rappeur a confirmé qu'il pensait bien devenir maire de New-York un jour, et a même été assez précis sur la direction qu'il voulait donner à sa politique.

Tu vois des nids-de-poule, tu les répares. Les tarifs des trains… genre le prix du ticket vient de passer à 3 dollars, c’est complètement dingue. L’inflation, c’est du délire. Les aides alimentaires, l’aide sociale, les tickets de bouffe, tous ces dispositifs, c’est complètement foutu, parce que c’est de là que je viens. Créer plus d’opportunités d’emploi, mettre en place une meilleure couverture santé. C’est le genre de choses que la plupart des politiciens promettent quand ils arrivent, mais en réalité, beaucoup des décisions qu’ils prennent cachent des arrière-pensées et servent surtout leurs propres intérêts.

On aurait pu alors croire à un A$AP Rocky qui s'intéresse sérieusement à la politique, mais il a ensuite montré beaucoup de confiance en lui, avec des déclarations qui indiquent qu'il se voit presque déjà dans le bureau du maire.

Toutes les décisions et toutes ces politiques qui vont profiter à New York, j’ai trop hâte de les mettre en place. Quand je serai en fonction, ce sera clairement ma priorité et mon initiative. Je suis putain de sérieux.

En vrai, on a hâte de voir ce que ça donnerait, un A$AP Rocky à la tête de la ville de New-York, lui qui a toujours clamé son amour pour sa ville et sa communauté depuis qu'il a commencé le rap.