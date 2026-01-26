50 Cent lance un podcast sur l'histoire de DMX avec Jadakiss en présentateur

50 Cent vient de lancer un nouveau projet qui fera plaisir aux fans de rap : un podcast dans lequel il retrace l'histoire de DMX

Ces dernières années, on peut dire que 50 Cent a carrément abandonné le rap, pour se concentrer sur d'autres business, notamment la production d'œuvres audiovisuelles. On pense notamment à la série "Power" et à ses dérivés, qui ont tous rencontré un certain succès d'audience et sont rentrés dans la "pop culture". Mais aussi à son documentaire sur Diddy, qui a tout déchiré sur Netflix lors de la sortie à la fin de l'année 2025. Visiblement, ce documentaire lui a donné d'autres idées : il va maintenant lancer un podcast sur l'histoire de DMX avec Jadakiss en présentateur !

Un choix un peu surprenant de la part de 50 Cent, qui n'a pas pour habitude de mettre en avant d'autres collègues rappeurs, à part ceux à qui il doit sa carrière, comme Eminem ou Dr. Dre. Mais il faut dire que Fifty a toujours été plutôt admiratif du parcours de DMX, car comme lui, X était un électron libre, et pas forcément très pote avec les autres rappeurs de la scène new-yorkaise, notamment Jay-Z et Jadakiss avec qui il était en clash. Ce podcast s'appellera "Look Thru My Eyes: Becoming DMX" et devrait être lancé pendant l'année 2026.

L'histoire de DMX est bien plus large que la musique. Ça va parler de survie, de foi, de douleur, et du fait d'avoir un objectif. Look Thru My Eyes: Becoming DMX donnera une chance aux gens de comprendre d'où vient X, avant la gloire, à travers les voix de gens qui étaient vraiment présents. C'est l'histoire qui a bâti sa légende - 50 Cent

Et autre bonne nouvelle pour les fans de rap : c'est Jadakiss qui se chargera de présenter le podcast. Un podcast qui va aussi s'intéresser, dans de futures saisons, aux parcours d'autres rappeurs. On a hâte de voir ce que ça va donner, car tout ce que produit 50 Cent semble destiné au succès !