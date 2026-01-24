Visiblement, Sadek est toujours très remonté contre la manière dont Babs utilise l'héritage de Werenoi, et il a décidé de le faire savoir sur Twitter.

Après que Babs, producteur de Werenoi, et la mère du rappeur ont fait la paix sur les réseaux sociaux, on pensait que les conflits autour de l'héritage musical de l'artiste allaient se calmer. Entre l'annonce du concert hommage qui aura lieu à Bercy en Mars, mais aussi la sortie d'un morceau exclusif à titre posthume, le business musical semblait prendre son cours "normal". Mais il y a visiblement une personne absolument pas satisfaite par la situation : Sadek, qui a décidé d'insulter violemment Babs via son compte Twitter.

Visiblement, la publication de l'extrait d'un morceau inédit de Werenoi a fait sortir Sadek de ses gonds. Le rappeur du 93 soutient toujours la thèse selon laquelle Babs serait un vautour qui cherche à se faire de la thune sur le dos de son amis mort. Il a été encore plus loin hier dans son tweet :

Mais l’artiste est mort, non ? Est-ce que ça serait pas une manière de continuer à générer de l’argent sur le dos d’un mort, du coup ? Y’a un projet posthume qui va sortir ? Parce que je connaissais cet artiste, il ne voulait qu’aucun son sorte après sa mort. Babs vraiment le fdp que tu penses être.

Sadek continue ensuite son pressing, en affirmant que cette sortie se faisait sans aucune autorisation de la part des ayants droit. Plus tard, dans un autre tweet, il demande pardon aux gens en rappelant que c'était lui qui avait été le premier à mettre la lumière sur Babs, en ressortant un de ses anciens tweets avec lequel il faisait la promo d'un morceau de Babs. Sadek affirme également que Werenoi lui aurait dit de vive voix qu'il ne voulait pas que de la musique sortie après sa mort.

On peut quand même s'interroger sur la tournure des évènements : il paraît étonnant de voir l'homme qui aurait été le producteur de Werenoi n'avoir aucune autorisation pour sortir les morceaux. Evidemment, rien n'est impossible, mais plus on creuse au sujet de cette histoire, plus on dirait que tous les gens impliqués mentent... La seule chose certaine, c'est que l'artiste n'est pas prêt de reposer en paix, avec tout ce qui se raconte autour de lui.