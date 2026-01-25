Travis Scott répond au clash de Pusha T : “Beaucoup de choses que [Pusha] disait n’avaient juste aucun sens pour moi”

Cactus Jack a enfin décidé de répondre publiquement aux attaques lancées par Pusha T lors de la sortie de l’album Let God Sort Em Out de Clipse.

Le clash entre Travis Scott et Pusha T continue de faire vibrer la planète rap US. Après plusieurs semaines de piques, d’interviews et de tensions en coulisses, le fondateur de Cactus Jack a enfin décidé de répondre publiquement aux attaques lancées par Pusha T lors de la sortie de l’album Let God Sort Em Out de Clipse.

Pusha T attaque frontalement Travis Scott

Sur le morceau « So Be It », Pusha T s’en prend directement à son ancien collaborateur de G.O.O.D. Music. Dans un dernier couplet particulièrement acerbe, le rappeur de Virginie multiplie les provocations personnelles, évoquant la vie privée de La Flame et insinuant même l’existence d’une vidéo compromettante.

Des paroles qui ont immédiatement enflammé les réseaux sociaux et relancé les débats autour de la relation très tendue entre Travis Scott, Pusha T, Drake et Pharrell Williams.

Une session studio à Paris au cœur du conflit

Dans une interview accordée à GQ, Pusha T est revenu sur un épisode précis : une session studio à Paris réunissant Clipse, Pharrell Williams et Travis Scott. Il accuse ce dernier d’avoir fait écouter Utopia tout en retirant volontairement le couplet de Drake sur le morceau « Meltdown », un passage qui contenait des attaques envers Pharrell.

Une version que Travis Scott conteste aujourd’hui fermement.

Travis Scott démonte la version de Pusha T

Dans un récent entretien pour Rolling Stone, le rappeur de Houston a tenu à clarifier les faits. Selon lui, de nombreux éléments avancés par Pusha T sont tout simplement faux.

« Beaucoup de choses que [Pusha] disait n’avaient juste aucun sens pour moi », explique Travis Scott.

Il réfute notamment l’idée d’être arrivé avec une équipe de tournage, affirmant que ce sont au contraire Pusha T et son entourage qui filmaient la session. Concernant « Meltdown », Travis assure que le couplet de Drake n’était pas encore enregistré au moment où il a fait écouter son album.

“Si tu dois citer mon nom pour ton rollout, ainsi soit-il”

Visiblement agacé mais détaché, Travis Scott conclut avec une phrase lourde de sens, laissant entendre que son nom serait utilisé pour servir la promotion de l’album de Clipse :

« Si tu dois lâcher le nom de Trav pour ton rollout, ainsi soit-il. »

Une déclaration qui montre un artiste sûr de sa position, peu affecté par les critiques, et concentré sur la suite.

Cap sur le prochain album

En parallèle de ce clash médiatisé, Travis Scott a brièvement évoqué son prochain projet, affirmant vouloir y mettre tout son corps et toute son âme. Inspiré par des figures comme Iggy Pop ou Ozzy Osbourne, il entend continuer à repousser les limites, quitte à rester incompris par certains.

Une chose est sûre : entre ego, héritage, clashs et stratégies de rollout, le rap game n’a clairement pas fini de parler de Travis Scott et Pusha T