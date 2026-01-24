Chris Brown à deux doigts d'être agressé par une fan à la Fashion Week

Alors qu'elle voulait visiblement avoir un autographe ou un selfie de la part de Chris Brown, une fan est devenue hystérique en pleine rue à la sortie de la Fashion Week, elle a même envoyé un énorme chassé dans la portière de la voiture du chanteur.

On le sait, depuis de nombreuses années, Chris Brown rencontre un certain succès auprès de la gente féminine. Celui qui compte un nombre incroyable de tubes dans sa discographie, et qui est aussi un très bon danseur, a toujours la cote, malgré les sombres histoires de violences qu'il traîne derrière lui, dont l'une très médiatisée avec Rihanna. L'artiste a des fans hardcore, prêts à tout pour l'approcher, et hier soir, une scène lunaire a eu lieu en marge de la Fashion Week, où une femme s'est mise à hurler dans la rue et était à deux doigts d'agresser la star.

Chris Brown était donc de passage à Paris à l'occasion de la Fashion Week cette semaine. L'artiste a notamment tenu à assister au défilé Louis Vuitton, auquel énormément de "people" se sont rendus : Rihanna, Brigitte Macron, Gims, et évidemment Pharrell, qui a mis une ambiance de fou avec ses nouveaux morceaux. A la sortie du défilé, le chanteur était attendu par quelques fans, qui voulaient sûrement des photos, mais il s'est montré très pressé, se contentant d'un bref salut avant de tracer vers sa voiture.

Pendant ce court trajet, une fan s'est montrée un peu plus virulente que les autres : elle a hurlé "J'suis là!" dans la rue à plusieurs reprises, avant de voir l'artiste monter dans le véhicule. Elle s'est alors approchée du minivan et a envoyé un énorme coup de pied dans la portière, tout en traitant Breezey d'"espèce de connard". Elle s'est ensuite tournée vers son garde du corps en lui disant : "eh j'men bats les couilles, j'men bats les couilles".

Bref, encore des fans qui perdent la tête à la vue des stars, même si là ça prend un tournant malaisant et dramatique. Ce qui est encore plus inquiétant dans tout ça, c'est de voir des jeunes femmes aduler Chris Brown à ce point, alors qu'il aurait très bien pu ressortir du véhicule et lui envoyer une bonne droite, lui qui semble aimer le fait de taper sur des gens, en particulier sur des femmes.