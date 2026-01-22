Habitué à parler ou rapper avec honnêteté, Niro a fait exploser les réseaux avec ses confessions sur tous les problèmes traversés pendant sa vie : drogue, alcool, jeux, il n'évite aucun sujet.

Si Niro est devenu au fil des années un des rappeurs préférés des français, en tout cas ceux d'une certaine génération, c'est d'une part, grâce à son immense talent au micro, notamment quand vient l'heure de kicker. Mais c'est aussi par son authenticité et sa franchise : le rappeur n'a jamais trop cherché à se déguiser, à surjouer un personnage, il a toujours été honnête concernant son vécu, sa musique ou ses actes. Et hier, un message posté par le rappeur dans lequel il parle de ses "pêchés" (drogue, alcool, jeux,...) a fait le tour du web.

Car ce n'est pas si souvent que les rappeurs acceptent de se livrer à cœur découvert sur leurs démons intérieurs. Parfois, ils le font en musique, mais ça donne à ces confessions un côté "mis en scène" qui peut atténuer l'impact du message. Mais hier, c'est sur Snapchat que Niro a lâché un long texte, dans lequel il demande aux gens qui le suivent de, globalement, le pardonner, et de ne pas suivre son chemin :

J'ai été un des plus gros joueurs de casino en Europe... J'ai déalé toutes sortes de merdes, escroqué, volé étant jeune... J'ai beaucoup braqué (souvent des gens qui méritaient pas), j'ai rappé et même été alcoolique, violent... Bref, beaucoup de haram. Qu'Allah me pardonne. J'ai compris récemment... qu'Allah subhanna wa ta3ala m'aime beaucoup, car j'ai réussi dans aucun de ces domaines. J'ai été dégoûté de tous ces milieux. Mes mains sont faites pour être propres. Je regrette tout. Influencé par mon environnement, jusqu'à me noyer dans cet océan de haram. C'est réel et j'en suis pas fier (d'où mon message) mais avec ou sans argent je suis resté brave, malgré mes failles et ma vie douloureuse j'ai tiré que de la force. Cette année j'ai arrêté le shit (j'ai pris 16kg), j'ai aussi arrêté le casino, et bientôt l'alcool inshaa Allah. Je vous demande à tous de me pardonner mes fautes, car elles m'empêchent de dormir. Qu'Allah nous préserve de ce bas monde.

On est habitués à entendre Niro parler de lui de manière un peu torturée et peu valorisante, en mettant en avant ses erreurs ou ce qui ne va pas. Mais l'être humain est complexe, et si il doit effectivement avoir beaucoup de choses à se reprocher, il peut aussi être fier de plein d'autres choses, notamment la manière dont il s'est occupé de son fils, mais aussi sa carrière de rappeur, qui, même si elle n'est peut-être plus en accord avec ses croyances actuellement, est quand même respectable.

Dans tous les cas, force à Niro, le chemin de la vertu est un chemin difficile, et on lui souhaite de trouver la paix de l'esprit un jour.