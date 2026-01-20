Booba refuse le combat proposé par Sadek : "Reste en chien"

Après avoir bien fait monter la sauce sur Twitter pendant tout le weekend, toutes ces histoires de combat et d'octogone entre Booba et Sadek n'ont, une fois de plus, abouti sur rien.

Cette fois, le sketch aura duré bien moins longtemps que la précédente farce autour de l'octogone entre Kaaris et Booba. Après la Bataille d'Orly, puis ayant purgé leurs peines respectives, les deux rappeurs s'étaient chauffés sur les réseaux pendant des mois, avant de finalement faire tomber le projet à l'eau. Mais cette semaine, c'est Sadek et Booba qui se sont clashés sur les réseaux en se proposant un combat, sauf que cette histoire de combat n'aura finalement pas tenu plus de deux jours...

J'ai rien proposé porcinet. Reste en chien !

On pouvait s'y attendre : Sadek, ces dernières années, a souvent envoyé des invitations à Booba pour qu'ils se retrouvent à Dubaï, et Kopp n'y avait jamais répondu positivement jusqu'ici. On croyait que le challenge d'une rencontre sportive, et l'assurance de partir avec le statut de favori, pourraient motiver B2O à venir se bagarrer, mais il a finalement rejeté l'invitation dans plusieurs posts sur ses réseaux sociaux. Notamment dans un tweet avec lequel il répond à Sadek qui disait :

Cette salope de booba a refusé le combat qu’il a lui même proposer, je suis MDR, en même temps il a tout à perdre, imagines sur un malentendu je glisse je le mets KO, y’a plus de carrière et lui il est dépendant de la musique, C’EST UN ESCLAVE.

A cette attaque, Booba a simplement répondu par un "j'ai rien proposé porcinet. Reste en chien". C'est donc la fin des rumeurs autour de ce combat, qui n'aura jamais lieu comme on pouvait s'en douter depuis le début. D'ailleurs, dans un autre post, on voit cette fois Booba en vidéo expliquer que "les gens ne sont pas bêtes, y a pas de combat, de quoi on parle ?".

Tant pis pour le divertissement, mais d'un autre côté, tant mieux pour ces deux pères de famille, qui ont tous dépassé l'âge de s'insulter sur les réseaux sociaux en se donnant en spectacle. Même si pour le coup, on imagine que Booba va continuer à pratiquer son passe-temps préféré...