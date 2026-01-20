Andrew du G-Squad est décédé à l'âge de 52 ans

Peut-être pas le groupe le plus populaire au sein des fans de rap, mais c'est quand même un petit morceau d'histoire de la pop urbaine qui nous quitte avec Andrew du G-Squad.

C'est avec tristesse, étonnement, et un peu de nostalgie qu'on a appris ce matin la mort d'Andrew du G-Squad. Andrew Mac Carthy, de son vrai nom, est décédé à l'âge de 52 ans, samedi à son domicile situé à Drancy, et d'après les déclarations de la police, rapportées par Le Parisien, l'artiste aurait mis fin à ses jours en ingérant beaucoup de médicaments. Une tragédie pour celui qui se battait contre ses addictions depuis un moment déjà.

Avec le décès d'Andrew, c'est toute une époque qui nous quitte progressivement : celle des "boys band" à la française, puisque le G-Squad était clairement un boys band, ces équipages de mecs, qui présentaient plutôt bien, montés de toutes pièces par l'industrie musicale dans le but de faire d'énormes chiffres, bien souvent sur une période assez courte. Car comme les membres du boys band se connaissent rarement bien, il y a peu d'affinités entre eux, et l'aventure ne dure donc pas bien longtemps. Andrew était d'ailleurs le premier membre à avoir quitté le groupe, après la sortie de leur premier album "G-Squad" qui avait cartonné à l'époque.

Avec des tubes comme "Raide Dingue de toi", "Aucune fille au monde", "Touché en plein cœur" et quelques autres titres, l'album avait extrêmement bien marché, en reprenant des sonorités venues du RnB très commercial et du New Jack Swing. Forcément, leur succès commercial fera grincer des dents du côté de la vraie scène hip-hop de l'époque, celle qui vivait dans cette culture en tentant de l'imposer en France, et qui voyait les portes de l'industrie se fermer pour eux pendant qu'elles s'ouvraient pour ceux qui n'avaient rien à voir avec cette culture.

Cependant, Andrew et le G-Squad auront quand même marqué une véritable époque musicale en France, et on adresse nos condoléances à ses proches et à tous ses fans.