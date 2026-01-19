RK pousse un coup de gueule après la fin de la CAN : "vous êtes des putains de racistes"

Alors que la CAN s'est terminée hier soir par une victoire du Sénégal contre le Maroc, RK a décidé de prendre la parole pour dénoncer les comportements haineux qu'on a pu voir pendant la compétition.

La Coupe d'Afrique des Nations s'est achevée hier soir, après presque un mois de compétition acharnée, par une victoire du Sénégal contre le Maroc en finale sur le score de 1 but à 0. Un match assez fou, avec pas mal de rebondissements, un pénalty manqué, du bordel, des émotions, qui a tenu les spectateurs en haleine pendant bien plus de 90 minutes. Alors que la CAN est désormais terminée, RK a décidé de prendre la parole, pour dénoncer les comportements haineux qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux pendant ces dernières semaines.

Car oui, il y aura eu quelques débordements en marge de la compétition, chose à laquelle on est désormais malheureusement habitués. Que ce soit en Europe, en Afrique, ou n'importe où ailleurs, dès que le football rentre en jeu, ça peut exacerber des comportements haineux et ça a encore été le cas pendant cette CAN (on pense notamment aux propos du vigile d'Etam...). De véritables déferlements de haine raciste ont eu lieu sur les réseaux, jusqu'à hier soir encore, et RK a décidé de pousser son coup de gueule contre tout ça en story sur Instagram :

Vous n'avez honte de rien, durant toute cette CAN j'ai vu des choses ignobles passer sur mes réseaux ! Vous êtes des putains de racistes tous autant que vous êtes, vous le cachez même plus. Nous sommes africains la ptn de vos mères, africains avant tout. Nous sommes tous ensemble. Je suis réellement touché par ce que j'ai vu, vraiment. Cette finale au delà des inconvénients j'ai vu 2 putains de grosses équipes qui méritaient leur place. Et n'oubliez pas, on avancera quand on sera réellement main dans la main. L'esprit Coupe du Monde, le partage des cultures, les moments de vie. C'est ça qu'on veut ça reste du football. Paix, amour s'il vous plaît mes frères.

Dans un second message, il félicite les deux équipes. Si on voit que RK mélange un peu tout parfois dans son message, on ne peut que se joindre à lui dans cette demande d'apaisement. Trop de tensions, trop de haine, ça a d'ailleurs failli déborder à plusieurs reprises sur le terrain hier, tout ça pour du football, ça en devient ridicule. Même si, pour certains, le football n'est qu'un prétexte de plus pour détester son voisin, on aimerait justement que ce magnifique sport reste en dehors de toutes ces embrouilles entre demeurés racistes d'un pays ou de l'autre.

Félicitation au Sénégal pour leur victoire, bravo au Maroc pour leur parcours, et pour avoir organisé cette magnifique CAN avec de belles infrastructures, on retrouvera les deux pays cet été pour la Coupe du Monde de football, qui s'annonce passionnante.