Après plusieurs semaines de clash sur les réseaux sociaux, le producteur de Werenoi et sa mère sont visiblement tombés d'accord.

Les fans de Werenoi attendaient avec impatience le concert en hommage au rappeur décédé, qui se tiendra à l'Accor Arena de Bercy le 25 mars 2026. Ce sera l'occasion de rendre hommage à l'artiste de manière officielle, et de mettre en place un vrai moment de communions avec toute sa communauté. Mais voilà : la mère de l'artiste s'était montrée très opposée au concert jusqu'ici, en avançant qu'il était fait dans un but purement financier. Heureusement, elle a visiblement fini par trouver un accord avec Babs, le producteur du rappeur.

Depuis la mort de Werenoi en mai dernier, deux camps semblaient s'affronter sur les réseaux sociaux. Dans l'un, on trouvait Babs, producteur du rappeur, qui voulait faire vivre l'héritage musical de l'artiste avec cette idée de concert hommage. Dans l'autre, on trouvait notamment la mère de l'artiste, ainsi que Sadek, qui accusaient le management de Werenoi de profiter de son image pour faire des thunes sans rien reverser à la famille. Visiblement, les deux partis ont trouvé un terrain d'entente, comme on a pu le voir sur Twitter, puisque la mère a posté le message suivant :

Epuisée, dure journée. La communication règle bien des solutions. Encore faut-il reconnaître ses erreurs et cesser les diffamations !

Un message qui a rapidement été retweeté par Babs, lui qui a également rajouté un "dans le bon" qui semble indiquer que désormais tout le monde s'est mis d'accord. On devrait donc assister à une belle fête en mars prochain, et franchement, c'est bien que ça se termine ainsi, car Werenoi méritait un bel hommage à la hauteur de son talent.