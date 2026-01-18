PNL dépassé par L2B en étant le groupe le plus écouté en France !

Après 7 ans sur le trône, N.O.S et Ademo fait un passage de flambeau au trio parisien !

On peut le dire sans détour, c’est un véritable tournant dans le rap français. Après avoir régné sans partage pendant près de 7 ans, PNL n’est plus le groupe numéro un en France.

Sans sortir le moindre projet depuis plusieurs années, N.O.S et Ademo ont pourtant réussi un exploit inédit. Rester aussi longtemps au sommet des écoutes, sans actualité musicale, relève du record absolu dans l’histoire du rap français. Un exploit monumental qui ne sera clairement pas prêt d’être retiré au duo mythique.

Mais le temps passe, et l’attente devient pesante. Alors que beaucoup espéraient un retour de PNL en 2025, la réalité est tout autre. Aucun signal, aucune annonce, et de plus en plus de fans commencent à perdre espoir quant à un comeback prochain.

Pendant ce silence, un autre groupe a décidé de tout casser en 2025. Et ce groupe, c’est L2B.

Avec la sortie de leur album en trois parties, intitulé « Nés pour briller », L2B a frappé un énorme coup. Le projet, fraîchement certifié double platine en début d’année, a permis au trio de reprendre le flambeau et de devenir officiellement le groupe le plus écouté en France.

Entre un nouveau projet ultra solide et de nombreuses collaborations, L2B a littéralement tout raflé en 2025. Une domination qui ne doit rien au hasard, portée par une fanbase en pleine explosion et une présence constante sur les plateformes.

Un immense bravo aux trois amis pour cette prouesse impressionnante. Une chose est sûre, ce n’est que le début pour KLN, IDS et D2, qui s’imposent désormais comme les nouveaux patrons du rap français.