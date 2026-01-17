Le rappeur est déjà disque d'Or !

Les chiffres sont enfin tombés. Ninho a tout cassé en ce début d’année 2026 !

Il y a une semaine, le 9 janvier, N.I dévoilait M.I.L.S 4, le quatrième volet d’une saga devenue légendaire dans le rap français. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le démarrage a été explosif.

En seulement trois jours, l’album dépassait déjà les 32 000 ventes, confirmant une fois de plus le statut hors norme de l’artiste. Mais comme si cela ne suffisait pas, Ninho a enfoncé le clou avec la sortie d’une réédition, disponible ce vendredi 16 janvier.

Et ce même jour, la SNEP a dévoilé les chiffres du Top Albums de la semaine. Sans surprise, M.I.L.S 4 s’est directement installé à la première place, avec pas moins de 52 000 ventes en une seule semaine. Résultat immédiat : disque d’or déjà en poche pour Ninho, et surtout le meilleur total de l’année 2026 à ce stade.

Qu’on se le dise, même si l’année est encore longue, ce record risque d’être très difficile à aller chercher. Quand on connaît la capacité de Ninho à vendre, semaine après semaine, et son statut de l’un des plus gros vendeurs d’albums en France, la performance force le respect.

Alors que Booba affirmait qu’il était finito, Ninho a répondu de la meilleure des façons possibles. Et comme le dit l’adage… les hommes mentent, mais pas les chiffres.