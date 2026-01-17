A$AP Rocky affirme que c'est sa mère qui l'a "poussé" à sortir avec Rihanna

Quand c'est la daronne qui vous donne des conseils pour date une fille, ce n'est pas toujours très pertinent, mais la mère d'A$AP Rocky avait eu la vision !

Alors que pendant longtemps, le seul couple de stars qui intéressait le rap game était celui formé par Jay-Z et Beyoncé, ça a finalement bien changé ces dernières années. Le couple Carter a été remplacé par celui d'A$AP Rocky et Rihanna dans le cœur des fans ! Evidemment, ce n'est pas une compétition, mais Jigga et Queen B sont désormais un couple d'homme/femme d'affaires accompli, là où Riri et Flacko paraissent plus jeunes, plus proches du nouveau public rap/RnB. Et alors qu'A$AP Rocky vient de sortir son nouvel album, il a fait de curieuses confidences à propos de sa relation avec Rihanna et de... sa mère !

"Don't Be Dumb" est disponible partout depuis hier, et A$AP Rocky multiplie les interview pour faire la promotion de son album sur différents médias. Lors de son passage sur The New York Times' Popcast, le rappeur d'Harlem affirme que sa mère l'a un peu "poussé" dans les bras de Rihanna, qu'il connaissait depuis 2012.

Riri a toujours été ma go sûre. Je traînais avec elle depuis longtemps. Et ma mère avait l'habitude de dire 'je sais que tu aimes la fille avec qui tu es en ce moment.. Mais je veux te voir avec Riri' ! Et moi, je lui disais, genre 'Maman, pourquoi est-ce que tu continues à me dire ça ? Cette fille ne veut pas me voir de cette manière. Sois cool maman s'il te plaît, c'est juste ma pote, tranquille.

Dans la suite de l'interview, A$AP Rocky explique comment le fait d'être en couple avec Rihanna l'a complètement transformé en tant qu'être humain.

Une femme va tout changer dans votre vie [...] Je vis avec une femme très spéciale... Je me dis juste, genre "on est sur la même longueur d'onde". Nés la même année. Mon père est né dans son pays. Il y a tellement de points communs, c'est trop marrant. D'ailleurs, on rigole beaucoup là-dessus avec elle. Je suis reconnaissant qu'elle ait été mise dans ma vie à ce moment, car avant tout ça, je ne pense pas que j'étais prêt pour une relation de ce genre. Et je ne pense pas qu'elle non plus.

Il est vrai qu'A$AP Rocky avait une sacrée réputation de charo à l'époque, même si tout n'était peut-être pas vrai. En tout cas, il y a clairement eu un changement d'attitude, et même un changement musical depuis que Rocky est devenu l'homme de Rihanna. On leur souhaite plein de bonheur, et on espère surtout qu'il réussira à la convaincre de sortir un nouvel album, car ça commence à dater depuis "Anti"...