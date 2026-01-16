C'est carrément la police montée qui est intervenue pour mettre fin à la dinguerie que La Mano 1.9 et Batbat étaient en train de préparer.

Parmi les artistes qui ont marqué l'année 2025 du rap français, La Mano 1.9 est en bonne position dans la liste. Le rappeur du 19ème arrondissement a collaboré avec presque tout le monde et bien souvent, ça donnait de gros bangers qui ont fait de beaux scores. Et en 2026, il ne compte pas ralentir le rythme. Il a d'ailleurs accepté l'invitation d'un autre rappeur qui a bien monté en 2025, Batbat, lui aussi du 19ème arrondissement. Mais alors que les deux rappeurs tournaient le clip de leur feat "Dembélé", le tournage a été interrompu par la police montée.

C'est devenu monnaie courante dans le rap game ces dernières années : les tournages de clip en pleine rue, parfois sans autorisation de la part des mairies concernées. Et alors que quelques petits débordements ont eu lieu plusieurs fois cette année, on dirait bien que les autorités ont décidé de "sévir". Pendant que les deux rappeurs étaient en train de tourner pour le clip, la séquence a été interrompue par... la police montée, à cheval.

Le tournage du clip entre BATBAT et LA MANO 1.9 a été interrompu par la police 🤯🚔

pic.twitter.com/DuDHxigbbX — Midi/Minuit (@midiminuit__) January 15, 2026

Les policiers à cheval ont donc tenté de disperser la foule, en faisant un peu peur du haut de leur monture, mais il y en a qui ne se sont pas démontés. On entend même quelqu'un (peut-être la Mano ?) dire "Wesh courrez pas courrez pas". On espère que tout ça s'est bien terminé et qu'ils ont pu reprendre le tournage, même si on a des doutes, car les policiers avaient l'air déterminés à faire cesser tout ça. On dirait bien que c'est devenu de plus en plus dur de tourner ses clips sans remplir une tonne de paperasse pour avoir les autorisations de tout le monde... Et peut-être même qu'ils avaient l'autorisation et que la polcie a quand même décidé d'intervenir, ça aussi, c'est possible.