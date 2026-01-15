Werenoi : sa mère en colère au sujet du concert en hommage au rappeur

La maman de Werenoi a pris la parole au sujet du concert organisé en hommage à son fils, en allumant tout le projet, dont Babs semble à l'origine.

La page Werenoi est visiblement loin d'être refermée pour le rap français. Déjà, parce que ses nombreux fans continuent de streamer ses albums en masse, il vient d'ailleurs de décrocher un disque de diamant pour "Pyramide" il y a quelques jours. Mais aussi parce que ses proches continuent de se déchirer sur les réseaux sociaux : son producteur Babs, sa mère, Sadek, s'attaquent régulièrement sur Twitter ou Insta au sujet de sa "succession", matérielle et musicale. Et alors que le concert en hommage au rappeur a été annoncé officiellement, la mère du rappeur a décidé d'allumer ceux qui sont à l'origine du projet.

Un concert en hommage à Werenoi va en effet avoir lieu à l'Accor Arena de Paris, le 25 mars 2026. Et alors que Sadek a allumé le projet en qualifiant de "lâches" tous les rappeurs qui monteront sur scène ce jour-là, c'est aujourd'hui la maman du rappeur qui prend la parole pour critiquer le projet sur les réseaux sociaux.

Soit disant pour ses enfants ? Déjà il en a pas que 3 lol... Un hommage sans convier sa maman, ses deux frères, sa sœur, les cousins, le vrai ADN. Une vraie blague à ciel ouvert. Faut laisser mes petits enfants loin de vos projets à but lucratif uniquement. Mon fils paix à son âme a besoin de prières pas de toutes ces hyènes. Lol ça a boycotté la cagnotte de Marcus Dia qui voulait aider la maman et là ça utilise en gros titre "les enfants". Mes petits-enfants, de mamans différentes, mais tous de mon sang.

La situation autour de Werenoi devient de plus en plus malaisante. Non seulement on ne sait plus qui croire, mais on aurait surtout préféré que tout ça soit réglé en privé, entre les personnes concernées, car là on croirait assister à tous les règlements de compte qui ont eu lieu dans les familles des "people" de ces 50 dernières années... Pas très hip hop tout ça. Entre le producteur, la maman, Sadek, les influenceurs comme Marcus Dia, c'est le bordel, mettez-vous autour d'une table et parlez comme des grandes personnes s'il vous plait...