John Forté, rappeur très proche des Fugees, retrouvé mort à l'âge de 50 ans

Le rappeur et producteur John Forté, collaborateur très proche des Fugees, a été retrouvé mort à son domicile, les causes du décès n'ont pas encore été communiquées.

C'est avec tristesse qu'on a appris ce matin la mort du rappeur et producteur John Forté. L'artiste a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 50 ans seulement, dans l'après-midi du 12 janvier, à Chilmark dans le Massachussets, et les causes du décès n'ont pour le moment pas été établies avec certitude par les autorités. Si le nom du rappeur ne vous dit peut-être rien, les gens avec qui il a collaboré, eux, sont plus connus du grand public puisqu'il était très proche des Fugees et du collectif Refugees Camp All-Stars. 

John Forté avait 6 albums solo au compteur, même si sa carrière en solo n'est clairement pas ce qui a le plus marqué les esprits des fans de rap. C'est Lauryn Hill qui le présentera aux Fugees au début des années 90, et il aura co-écrit et produit plusieurs morceaux figurant sur l'album "The Score", le plus gros classique du groupe, dont il était presque un membre de l'ombre dans ces années-là. Il a même été nommé aux Grammys pour son travail sur "The Score".

Condamné en 2001 à 14 ans de prison pour trafic de cocaïne, il avait finalement été libéré grâce à l'intervention de George Bush en 2008, et des rumeurs parlent d'erreur judiciaire, voire même de conspiration à propos de sa condamnation, puisque son arrestation avait eu lieu juste après qu'il ait reçu une mallette remplie de cocaïne, comme s'il s'agissait d'un coup monté.

On adresse nos condoléances à ses proches et à ses fans, et on va immédiatement réécouter ce grand classique des Fugees, "Family Business", auquel il a beaucoup contribué.

