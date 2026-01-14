Koba LaD donne de ses nouvelles en prison, la vidéo fait le buzz

Sacré Koba, il trouve toujours le moyen de faire parler de lui ! Mais pas sûr que ça arrange son cas en prison...

L'année 2025 n'aura pas été tendre avec le rap français, car de nombreux rappeurs ont fini en prison, impliqués dans des histories pas très cools. On pense notamment à MHD, qui a pris 12 ans fermes en appel, ou encore à Zola, qui attend toujours son jugement pour séquestration et violences en réunion. Mais aussi à Koba LaD, condamné à 6 ans ferme pour avoir provoqué la mort de son ami lors d'un tragique accident de voiture. Une peine que le rappeur d'Evry est actuellement en train de purger, et il nous donne de ses nouvelles via une vidéo qui a fait le buzz, et qui a fait rire beaucoup de monde.

Koba LaD est donc actuellement incarcéré, et qui dit incarcération, dit aussi possibilité pour les matons de fouiller votre cellule, pour trouver des stups, ou des téléphones, ou n'importe quel objet qui n'aurait rien à faire dans la cellule d'un prisonnier. Et le rappeur a visiblement été visé par une fouille lors des derniers jours. Avec un téléphone, il a filmé sa cellule, complètement retournée après la fouille et on peut entendre ses rires dans la vidéo.

Le rappeur semble en effet amusé, et on se doute que ça doit être parce que les matons n'ont pas trouvé ce qu'ils sont venus chercher (au hasard, peut-être le téléphone qu'il a dans la main). Evidemment, la vidéo a provoqué des réactions indignées de la part de plusieurs internautes, mais ça, on s'en fout un peu. Le vrai soucis, c'est qu'avec cette vidéo, il prouve encore aux autorités, qui surveillent aussi les réseaux sociaux, qu'il a un téléphone en sa possession, et il pourrait donc subir une autre fouille très prochainement... Pas forcément très malin donc.