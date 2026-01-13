Gims en roue libre dans sa piscine : "je suis le putain de numéro 1, je vous b*ise"

Gims en mode Tony Montana dans sa piscine à débordement qui lâche de grandes insultes pour flex, franchement, on n'aurait pas parié là-dessus !

Parmi les grands gagnants du game en 2025, Gims est probablement situé en haut de la liste. Le rappeur a bouclé une année assez folle après la sortie de son album "Le Nord se souvient" réédité quinze fois, désormais rempli de singles quasiment tous certifiés, et des concerts qui ont fait salle comble. Bref, tout ça lui aurait rapporté pas moins de 40 millions sur l'année, tout ça alors qu'il subit un pressing constant de Booba depuis des années. Et hier, Meugi est parti en roue libre avec une vidéo tournée dans sa piscine, dans laquelle on le voit dire : "je suis le putain de numéro 1, je vous baise".

On a l'habitude de voir Gims verser dans l'egotrip, mais habituellement c'est fait de manière un peu plus subtile et un peu moins provocante. Visiblement, ces derniers mois, l'ancien membre de la Sexion d'Assaut a subi un peu trop de pressing de la part de tout le monde, et il a donc tenu à adresser un message à tous ses haters, solidement posé dans sa piscine à débordement :

Je suis le putain de numéro 1. Je vous baise !!

Le tout en criant et en faisant des doigts d'honneur en direction de l'océan. A la fois, il nous fait rire, mais il nous fait aussi un peu peur et on se demande s'il ne serait pas un peu en train de vriller. Cependant, il avait aussi une autre annonce à faire, cette fois dans sa story Instagram, mais toujours dans sa piscine : le featuring avec Théodora arrive ce vendredi 16 janvier. Un morceau qui va sans doute cartonner, au vu du casting !