Tonton Snoop a encore fait parler de lui à cause de la weed : pendant la cérémonie des Golden Globes, il a été censuré car il était trop défoncé.

Certains rappeurs sont véritablement rentrés dans la légende de la fumette. Des noms que tous les bédaveurs du monde entier connaissent, et qui ont même réussi à rendre ça "cool", même si attention, ça ne l'est pas (regardez les anciens qui ont trop bédave au quartier, personne ne les trouve cools). Parmi ces stars de la beuh, c'est évidemment Snoop Dogg qui est le plus célèbre, lui qui ne se ballade jamais sans un joint à la main. Et lors de la cérémonie des Golden Globes, le rappeur a encore fait le buzz, il s'est même fait censuré car il était trop défoncé.

Le "D-O double G" a officié pendant un court instant en tant que maître de cérémonie, puisqu'il est monté sur la scène de la cérémonie des Golden Globes qui a eu lieu dans la soirée du 11 janvier à Los Angeles. Tout ça, dans le but de remettre une récompense, pour le meilleur podcast de l'année, mais ça ne s'est pas passé exactement comme prévu, comme on peut le voir dans plusieurs vidéos qui ont fait le tour du web hier :

J’ai besoin que vous vous détendiez un peu. Ici, c’est les Double G, les Double G, ce sont les Golden Globes. Et vous êtes avec le D-O-Double-G, alors faites en sorte d’en profiter un peu. Ne faites pas les coincés. Faut bouger un peu… Et big up à tous les podcasteurs. Vous êtes tous des gagnants, mais le vrai gagnant, c’est… Je suis défoncé comme jamais maintenant... Vous m'avez gardé ici bien trop longtemps !

Une remarque qui a évidemment fait rire tout le monde dans la salle ! Mais visiblement, pas les chaînes qui diffusaient la cérémonie, puisque le passage a été censuré à la télévision. Il faut dire que que déclarer ce genre de choses à une heure de grande écoute à la télévision, ça peut effectivement vous exposer à la censure, même dans un pays où la weed a été légalisée dans plusieurs états. Mais en même temps, on se demande bien à quoi les chaînes s'attendaient de la part de Snoop Dogg lorsqu'ils ont décidé de lui confier ce rôle !