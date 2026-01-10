Sadek et Babs se déchirent sur Twitter au sujet de l'hommage à Werenoi

Alors que le concert en hommage à Werenoi a officiellement été annoncé, Sadek et Babs ont repris les hostilités sur les réseaux sociaux.

Après plusieurs semaines de flou sur le sujet, l'annonce a officiellement été faite, et confirmée, lors de cette semaine : il y aura bien un concert en hommage à Werenoi, qui aura lieu à l'Accor Arena de Bercy, à Paris, le 25 mars 2026. Un moment qui s'annonce fort en émotions, au moins pour les fans, qui n'ont pas vraiment eu l'occasion de se recueillir et de communier autour de leur artiste préféré. Par contre, pour le milieu musical, c'est une autre histoire : loin du recueillement, Babs et Sadek ont décidé de s'allumer sur Twitter.

Visiblement, c'est Babs qui est aux manettes concernant cette initiative de concert-hommage, et le producteur a d'ailleurs remercié la salle de Bercy pour sa confiance. Il a également annoncé que des rappeurs seraient présents pour venir rendre hommage sur scène à Werenoi. Mais du côté de Sadek, avec qui Babs est en conflit ouvert, forcément, ça ne passe pas. Pour Deksa, Babs est un vautour, tout comme ceux qui ont accepté de se joindre à cet hommage factice, avec lequel pas un euro ne serait reversé à la famille :

Tous ceux qui vont aller rapper là bas sont des gros lâches. Celui qui est pas content sa mère la reine des lâches, Babs ne parle pas avec sa famille ou ses enfants et rien ne leur sera remis. Hâte de voir qui va chanter pour rendre hommage.

Evidemment, Babs ne s'est pas laissé faire et a invité Sadek à se rendre sur Paris pour rencontrer les enfants dont il parle si souvent, et en l'insultant de "fdp" au passage. Même Booba a choisi de s'en mêler en traitant Sadek de "gros sac" et en lui demandant de rendre l'argent.

Bref, comme souvent dans ces histoires d'héritage et d'ayants droit, on n'aura probablement jamais la vérité sur "qui est l'escroc", mais en tout cas une chose est sûre : Werenoi ne repose pour l'instant toujours pas en paix.