Ninho : "MILS 4" est disponible partout

Ça y est, le projet le plus attendu de ce mois de janvier dans le rap français est là : Ninho vient de dévoiler "MILS 4".

On l'a attendu depuis longtemps : après les retours un peu mitigés de "NI", et l'album en commun avec Niska, "Goat", les fans de rap français attendaient évidemment le retour de Ninho avec un projet solo, histoire de mettre tout le monde d'accord et de confirmer encore un peu plus son statut de taulier du rap game. Et cette fois ça y est : après plusieurs extraits balancés ces derniers mois, on a enfin droit à "MILS 4", le dernier volume de sa célèbre série de mixtape.

Il s'agit d'une série de mixtapes qui ont rendu Ninho légendaire, dès le début de sa carrière puisque "MILS 1" est sorti en 2016, alors que NI était encore un rookie. Forcément, les attentes autour du projet étaient donc élevées. Un album avec 3 featurings donc : Freeze Corleone, Tiakola, et un troisième avec Gaulois et Kaneki. Et évidemment, le feat avec le Big Freeze a mis le feu à Twitter et semble faire l'unanimité sur les réseaux sociaux.

D'ailleurs, le projet dans son ensemble semble mettre la plupart des gens d'accord, notamment l'intro de l'album, "La pression". Evidemment, il reste quelques voix discordantes, notamment chez son opps Booba, mais dans l'ensemble les auditeurs semblent satisfaits. Il faut dire qu'avec 16 titres et seulement 3 feats, ça laisse la place à Ninho de bien s'exprimer. Si vous aimez le kickage bien énervé, on vous conseille "Wallet", "Résine", mais il y a aussi des passages un peu plus calmes.

Certains auditeurs n'hésitent pas à qualifier le projet d'album de l'année alors qu'on n'est que le 9 janvier, mais ici, on va quand même attendre de voir ce que propose la concurrence avant de se prononcer. Par contre, c'est clair que "MILS 4" est quali, bravo NI.