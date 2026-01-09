50 Cent travaille sur "Gang Wars", une série au sujet de la guerre des gangs

Après avoir tout raflé avec son documentaire sur l'affaire Diddy, 50 Cent a décidé de remettre ça, cette fois sur un sujet qui risque d'être aussi intéressant : la guerre des gang.

Le king du rap new-yorkais a depuis longtemps amorcé sa reconversion. Alors que 50 Cent était au sommet de sa forme dans les années 2000, il s'est rapidement reconverti dans plein d'autres choses : les boissons énergétiques, l'alcool, mais aussi, très vite, la production d'œuvres cinématographiques, comme sa série "Power" par exemple. Récemment, il a fait beaucoup de bruit avec sa série documentaire sur Diddy, mais il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin : le rappeur serait actuellement en train de travailler sur une série à propos de la guerre des gangs, "Gang Wars".

Plusieurs médias américains ont annoncé l'information ces deux derniers jours, et 50 Cent a confirmé tout ça lui-même via Instagram : il travaille actuellement pour mener ce projet de "Gang Wars" à bien. Une série qui sortira apparemment sur la chaîne A&E lorsqu'elle sera terminée, une chaîne très peu connue en France, mais on imagine que d'ici là il trouvera peut-être un autre distributeur en Europe. Mais qu'est-ce qu'on va trouver dans cette série ? D'après le média Deadline, il s'agira d'un regard "sans filtre sur les rivalités des gangs les plus infâmes d'Amérique avec un accès sans précédent et des témoignages inédits".

On imagine donc que des acteurs de cette guerre des gangs vont témoigner face caméra. On salue évidemment l'initiative, ainsi que le parcours de 50 Cent dans sa globalité : depuis qu'il a plus ou moins "arrêté le rap", il a multiplié les projets, souvent en lien avec l'univers de la rue, du rap et des gangs, à l'image de sa série "Power", et maintenant "Gang Wars". Il y a une vraie logique dans tout ce que fait le Fifty entrepreneur, et en plus, tout marche plutôt bien. Un exemple dont pourraient s'inspirer quelques "entrepreneurs" venus du rap français, mais on ne citera pas de noms...