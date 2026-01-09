Donald Trump refuse d'accorder à Diddy une grâce présidentielle

Le président américain a mis les choses au clair : pas question de gracier Diddy, car ce dernier aurait dit "de vilaines choses" à son sujet.

Diddy est actuellement en prison pour quelques années encore, lui qui a été condamné cette année à 4 ans fermes pour trafic à des fins de prostitution. Même s'il a évité les charges les plus lourdes, sa réputation a clairement été piétinée, sans parler du documentaire produit par 50 Cent qui révèle d'autres nouveaux dossiers. Le boss de Bad Boy Records espérait sortir avant via une grâce présidentielle accordée par Donald Trump. Pas de chance : le président aurait officiellement refusé de lui accorder.

Pas de grâce présidentielle pour Diddy donc, et c'est Donald Trump lui-même qui aurait confirmé l'information lors d'un entretien accordé au New-York Times. Car le média a interrogé le président au sujet des grâces qu'il comptait accorder, puisque c'est une des prérogatives importantes des présidents américains, qui peuvent choisir d'accorder un pardon quasiment à n'importe qui. Et lorsque le nom de Diddy a été mentionné, Trump a affirmé qu'effectivement, une demande de grâce avait été faite par le mogul et ses avocats, mais qu'il ne comptait pas lui accorder.

Il n'a pas mentionné de raison particulière pour son refus, mais on se souvient par le passé que Donald Trump avait déclaré qu'il hésitait à accorder une grâce à Diddy, car ce dernier aurait dit "de très vilaines choses à son sujet" pendant la campagne qui a précédé l'élection 2024. Dommage pour Diddy donc : s'il avait été plus proche de Trump, il aurait peut-être eu droit à son pardon.

Il faut aussi préciser que Trump est dans la sauce en ce moment, avec la publication des fameux fichiers liés à l'affaire Epstein, qui a tourné à la mascarade, mais dans lesquels on le trouve très porche de l'ancien homme d'affaire pédophile. Accorder une grâce à un autre criminel sexuel serait très mauvais pour son image.