Un vrai beau moment de communion de la part du public du match de Coupe d'Afrique des Nations lors de la victoire de l'Algérie face au Congo : ça a repris un tube de Rim'K et Reda Taliani !

La Coupe d'Afrique des Nations va bientôt rendre son verdict. Les 1/8èmes de finale sont en effet terminés, et on connait donc déjà les 8 équipes qui s'affronteront en 1/4 pour espérer décrocher, au bout du parcours, le trophée tant convoité. Les deux derniers pays à se qualifier ont été la Côte d'Ivoire et l'Algérie. Justement, en parlant de l'Algérie : une scène assez cool a eu lieu lors de la victoire des Fennecs face au Congo. A la fin du match, une grande partie du public présent dans le stade s'est mis à chanter "Partir Loin", de Rim'k et Reda Taliani.

Un morceau qui vous fait forcément voyager dans le temps, lorsque vous avez connu l'époque où ce morceau est sorti. Il s'agit d'un feat entre Rim'k et Reda Taliani, un des chanteur algériens les plus connus des années 2000. Le morceau s'appelle "Partir Loin" et était initialement présent sur l'album du 113, "113 degré", sorti en 2005. Un véritable tube, même si en France, son impact avait été plutôt limité malgré quelques passages radio. Heureusement, le public algérien, lui, n'a pas oublié ce titre, qui donne clairement envie de se barrer au soleil.

En vérité, ça fait plaisir de voir un titre aussi joyeux résonner dans les travées du stade Moulay El Hassan de Rabat, même si on imagine que les congolais, eux, devaient avoir un peu moins envie de faire la fête. On espère que tonton Rim'k et Reda Taliani ont apprécié l'hommage, et on souhaite bon courage à toutes les équipes encore en lice : le plus dur commence clairement maintenant.