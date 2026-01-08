6ix9ine affirme qu'il retourne en prison à cause d'un pote qui l'aurait balancé

Quand les balancent gouttent à leur propre médecine : 6ix9ine est certain que c'est un de ses amis proches qui l'a balancé aux autorité pour faire sauter sa probation.

Il y a des choses qui sont un peu immuables dans le rap game : on n'aime pas trop les balances, et tous ceux qui sont un peu trop proches de la police. Et depuis qu'il a balancé tous ses ex-potes, 6ix9ine est officiellement devenu la plus grande balance de l'histoire du rap US. Mais comme le destin est farceur, c'est aujourd'hui lui-même qui se retrouve "victime" d'une balance, de son propre aveu : alors que Tekashi doit retourner en prison, il affirme que c'est à cause d'un de ses potes, qui l'aurait balancé.

Pour ceux qui n'auraient pas suivi toute l'histoire, Tekashi 6ix9ine s'est rendu hier aux autorités pour purger la suite de sa peine, lui qui a violé les termes de sa libération conditionnelle : lors d'une perquisition à son domicile, les forces de l'ordre ont retrouvé une arme non déclarée et quelques pilules d'ecstasy. Lors de son récent stream avec Adin Ross, le rappeur arc-en-ciel a affirmé que cette descente de police avait eu lieu à cause d'un de ses amis :

J'avais un ami proche, un collaborateur, mais on s'est embrouillés. Il a fini par aller voir les fédéraux pour leur dire que j'avais de la drogue et des armes dans la maison. Ils ont trouvé une arme illégale et des pilules d'ecsta. Comme je te le disais, je suis en probation, donc je leur ai donné la permission de fouiller partout chez moi car je savais qu'il n'y avait rien.

Finalement, il s'avère qu'il n'y avait pas rien. Donc soit 6ix9ine était trop défoncé pour s'en rappeler, soit il a été victime d'un coup monté de le part de son ex-pote. Dans tous les cas, on ne va pas le pleurer : lorsqu'on fait du gangsta rap bien énervé, qu'on insulte la terre entière avec des armes à la main, et qu'on finit par balancer tous les membres de son entourage pour alléger sa peine, on ne mérite pas de compassion.

Petit fun fact : 6ix9ine va apparemment être enfermé dans la même prison que Diddy, le Metropolitan Detention Center, où est aussi enfermé Nicolas Maduro en ce moment, ainsi que la femme de Jeffrey Epstein, ou encore "El Chapo" Guzman.