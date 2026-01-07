Rachida Dati accusée d'avoir utilisé l'IA dans son hommage à Calbo, rempli de fautes

S'il fallait une preuve de plus du manque d'intérêt de nos dirigeants politiques pour tout ce qui touche au rap, le décès de Calbo vient de nous en donner une, avec ce communiqué lunaire de Rachida Dati.

En France, les politiciens s'en foutent du rap, à part quand il s'agit de récupérer la musique à des fins électorales, ou de le diaboliser pour traîner les artistes en procès, et les rendre responsables du naufrage de la société provoqué par nos dirigeants. Même le ministère de la culture, censé pourtant être un minimum au courant de ce qui se passe dans l'art, occupé actuellement par Rachida Dati, vient d'étaler toute son inculture et même presque son mépris pour le rap, à l'heure de rendre hommage à Calbo, décédé le 4 janvier.

Les hommages à Calbo se sont multipliés de la part des artistes du rap game, et même certains médias hors rap, comme l'INA, ont publié plusieurs vidéos d'archives sur lesquelles on pouvait voir le rappeur d'Ärsenik à ses débuts. Alors quand on a vu que la Ministre de la Culture Rachida Dati avait elle aussi décidé de rendre hommage au rappeur, on s'est dit : "enfin, un peu de respect pour le rap de la part des institutions". Malheureusement, on a vite déchanté : fautes d'orthographes, fausses informations, on dirait bien que le texte a été écrit n'importe comment, probablement avec l'aide de l'IA.

Les soucis arrivent dès le deuxième paragraphe, avec la phrase "Des titres comme Boxe Avec les mots ou Shalom avait révélé la virtuosité du groupe" : là, y a rien qui va, clairement. Déjà, si on parle de deux morceaux, on écrit "avaiENT révélé", et surtout, le fameux morceau "Shalom"... n'a tout simplement jamais existé. On peut aussi lire "il était définitivement entréE dans l'histoire du rap français", avec une faute d'accord flagrante, et il y en a encore d'autres si vous cherchez bien.

Bref, le communiqué semble avoir été rédigé par un mélange de stagiaire de 3ème et d'Intelligence Artificielle. Les fautes d'orthographe, ça passe encore, ça nous arrive aussi d'en faire même si on pourrait en attendre mieux de la part du Ministère de la Culture. Mais les titres qui n'existent pas, ça, on se demande vraiment d'où ça sort. Le Ministère s'est visiblement rendu compte de ses erreurs et a ensuite republié une version corrigée de son communiqué.

Bref, on salue l'effort du Ministère, mais la prochaine fois, essayez de vous intéresser vraiment au rap en dehors des moment où il "buzze", peut-être que ces erreurs se feront plus rares...