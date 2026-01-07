Tiakola dépasse officiellement le million d'albums vendus en solo

Tiakola vient de rentrer dans un cercle très fermé du rap français : celui des artistes qui ont écoulé plus d'un million d'albums en solo. Juste avant le retour du 4Keus ?

L'air de rien, on commence à avoir dans le rap, et depuis plusieurs années, des artistes dont les chiffres de ventes n'ont rien à envier aux stars de la variété française. Et on ne parle pas de la variété française de maintenant, un peu moribonde, mais bien de celle du siècle dernier, avec les Johnny, les Sardou, les Claude François,... Nos rappeurs, eux aussi, ont écoulé des millions d'exemplaires, et dans le club des "millionnaires du rap français", on peut désormais accueillir un nouveau membre : Tiakola, qui vient de dépasser la barre du million d'exemplaires écoulés.

Le club des "millionnaires", ces rappeurs qui ont dépassé le million d'exemplaires vendus en solo, ne compte pas tant de membres : Jul, évidemment, Mc Solaar, Diam's, Ninho, Booba, et quelques autres, et il faudra désormais ajouter Tiakola parmi eux ! Car d'après le média midi.minuit, le rappeur du 9.3, membre du 4Keus, a dépassé cette barre mythique du million. Le média a même fourni le détail de ses ventes, avec "Mélo" en tête (plus de 535 000 ventes), puis "BDLM" en second (plus de 300 000), suivi de "La Mélo est Gangx" (plus de 220 000 ventes), et pour finir, "X", avec environ 30 000 ventes. Ce qui nous fait donc plus d'un million si on ajoute le tout.

Bon, pour le coup, il y a un peu de triche dans le comptage, puisque "La Mélo est Gangx" n'est clairement pas un album solo et qu'il a énormément profité de la hype de Gazo à ce moment là, tout comme Gazo a d'ailleurs profité de la hype de Tiakola, pour faire de ce projet un des albums de l'année 2023/2024. Mais en tout cas, il s'agit de ventes réalisées "en solo", sous-entendu, sans le 4Keus. Bravo à lui, alors que sa carrière "solo" a débuté en 2019.

Et attendez-vous d'ailleurs à entendre à nouveau parler du 4Keus dans les mois qui viennent, puisque Tiakola lui-même semble avoir annoncé leur retour !