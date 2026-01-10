Le jour où Dr. Dre, bourré, a fait cavaler les flics dans tout Beverly Hills avec sa Ferrari

Le 10 janvier 1994, Dr. Dre a laissé tomber le costume du "grand frère" du rap West Coast, pour redevenir un petit gremlins qui fait des courses poursuites avec la police dans tout Beverly Hills.

C'est le weekend, et on avait envie de se détendre avec un petit article léger qui ne parle pas d'actu musicale, ni de morts dans le rap, alors on a regardé ce qu'il s'était passé précédemment dans le game le jour du 10 janvier. Et surprise : on a trouvé un truc assez marrant. On remonte donc le temps, direction le 10 janvier 1994, le jour où Dr. Dre, qui avait 29 ans à l'époque, a décidé de prendre le volant de sa Ferrari alors qu'il était bourré, et ça s'est terminé en course poursuite dans tout Beverly Hills.

Car si, depuis des années, Dr. Dre incarne un peu la figure du grand frère pour tout le rap West Coast, il reste un mec de Compton, un des fondateurs du Gangsta Rap, un mec qu'il ne fallait pas trop embêter à l'époque. D'ailleurs, il avait déjà eu plusieurs soucis avec la justice à l'époque, notamment à cause de bagarres, avec des policiers, des présentateurs TV, des femmes (pas bien ça...). Mais ce jour-là, ce il s'est mis tout seul dans les problèmes. Dans les premières heures de la nuit du 10 janvier, Dre, sortant visiblement de soirée, s'est mis au volant de sa Ferrari Testarossa de 1987, un beau véhicule qui peut vous inciter à appuyer un peu sur la pédale.

Visiblement, le rappeur et producteur a fait un peu plus qu'appuyer : il aurait commencé à rouler dans les rues de Los Angeles à une vitesse avoisinant les 145 km/h, et même si les routes sont larges aux States, et qu'il y a parfois des voies à haute vitesse pas très loin des habitations, ça fait quand même beaucoup. Une course poursuite qui a duré plusieurs minutes, avant que Dr. Dre ne soit interpellé après un dérapage visiblement un peu raté dans une allée.

Contrôlé positif à l'alcool par les autorités, il avait visiblement 1,6g d'alcool par litre de sang, soit deux fois la limite autorisée en Californie, on peut donc dire qu'il était complètement bourré. Il a donc été emmené par les forces de l'ordre, puis jugé, en août 1994, et condamné à une peine de 5 à 8 mois de prison (les sources ne sont pas toutes d'accord) pour avoir violé les termes de sa probation. Car malheureusement, Dr. Dre était effectivement en période de probation, après une bagarre avec un gars qui était visiblement une sorte de stalker bizarre qui restait planté devant chez lui.

Dre se sortira finalement de tout ça avec une amende d'un peu plus de 1000 dollars, et l'obligation de suivre une sorte de programme de prévention pour l'éloigner de l'alcool, qui a duré 90 jours. Un problème d'alcool qui a toutefois suivi Dr. Dre pendant plusieurs années, le conduisant même à se montrer violent, avec plusieurs hommes et femmes de son entourage, de l'aveu de l'artiste lui-même.

Heureusement, tout ça est terminé depuis longtemps, et on lui souhaite le meilleur pour les années qui lui restent à vivre, qui seront nombreuses, on l'espère.